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「無法充分行使權力」 葉門總理穆巴拉克宣布辭職

中央社／杜拜3日綜合外電報導
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葉門總理穆巴拉克3日辭職。圖為他2024年的照片。（路透）
葉門總理穆巴拉克3日辭職。圖為他2024年的照片。（路透）

獲國際承認的葉門政府總理穆巴拉克（Ahmed Bin Mubarak）今天因「無法充分行使權力」宣布辭職，當局隨即任命財政部長沙列姆．布拉克（Salem bin Buraik）接任總理。

要求匿名的兩名部長與總統領導委員會（Presidential Leadership Council，PLC）成員告訴法新社，數月以來的激烈爭端讓穆巴拉克與委員會主席阿里米（Rashad al-Alimi）處於對立局面。

葉門國營薩巴新聞社（Saba news agency）公布阿里米任命沙列姆．布拉克接任總理的決定，其他內閣人事變動則未宣布。

穆巴拉克今天在社群平台X發文表示，他已與阿里米會面並辭去職務。他公布的辭呈內容寫道：「我無法行使憲法賦予我的權力，也無法做出必要決定，以改革政府機構或執行適當政府改革。」

穆巴拉克強調，盡管面臨重重阻礙，他仍「在短時間內達成許多成就」，包括財政與行政改革，以及反貪腐行動。

然而，總部位於美國的風險諮詢公司巴夏報告（Basha Report Risk Advisory）分析師艾爾巴夏（Mohammed Albasha）告訴法新社，穆巴拉克經常與總統領導委員會「發生摩擦」，他「不只想當總理，還想擁有總統的權力。這導致他在政治上遭到孤立」。

財政部

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