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溫哥華撞人案嫌犯接受精神評估 民眾到現場獻花哀悼

中新社／多倫多2日電
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一名女子2日在溫哥華拉普拉普日汽車衝撞事件現場放上花束，哀悼罹難者。（美聯社）
一名女子2日在溫哥華拉普拉普日汽車衝撞事件現場放上花束，哀悼罹難者。（美聯社）

加拿大溫哥華等地民眾2日為一周前在溫哥華發生的汽車衝撞人群事件的遇難者舉行哀悼活動。此案嫌疑人也在當日出庭。

4月26日晚，在溫哥華菲律賓裔社區舉行的拉普拉普日（Lapu Lapu Day）街頭慶祝活動的街區，一名30歲男子駕車衝入密集的人群。事件已導致11人死亡，數十人受傷。遇難者中包括一名5歲女童及其父母，最年長者為65歲。嫌疑人已在案發後被捕。

卑詩省宣布2日為該起事件遇難者的哀悼日。在事發現場的道路兩旁，民眾自發送上大量鮮花和紀念物，點燃蠟燭，並在現場的留言板上留言。省市兩級政府均為事件遇難者設立了線下和線上吊唁簿，供民眾表達哀思。當地宗教機構為此舉行彌撒和守夜祈禱活動。

該省省長尹大衛（David Eby）通過一份聲明表示，這次襲擊不會阻止當地民眾的相聚，人們將繼續慶祝豐富的文化、宗教和傳統。

溫哥華市長沈觀健在聲明中稱，該事件是這座城市歷史上「最黑暗的日子之一」。他表示，人們為此悲痛萬分，亦會同舟共濟。

案中嫌疑人2日通過視訊連線方式在溫哥華的省級法院出庭。警方已對他提起8項二級謀殺指控。

法官批准辯方提出的申請，允許該嫌疑人接受精神健康評估。

嫌疑人下次出庭時間定在5月30日。屆時，其精神健康評估報告將被呈交法庭。

據溫哥華警方負責人5月1日向媒體透露，目前仍有13名該事件傷者留在醫院，其中4人處於危重狀態，2人傷情嚴重。

警方亦確認，該嫌疑人曾因精神健康問題與警方發生衝突，但他也的確持有有效駕照。案件調查工作仍在持續進行。警方呼籲公眾繼續提供目擊證據或相關影片、照片。警方並表示，可能會對嫌疑人提出更多指控。

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