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韓惪洙選南韓總統 保守派「反李在明大聯盟」加速成形

編譯張佑生／即時報導
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李在明（中）2日到鐵原郡傳統市場品嘗炸物。（歐新社）
李在明（中）2日到鐵原郡傳統市場品嘗炸物。（歐新社）

韓聯社報導，前國務總理韓惪洙於5月2日正式宣布參選總統，加速保守陣營內部「反李在明大聯盟」的形成。

國民力量黨領導層計畫在候選人登記截止日前（5月10日至11日）完成候選人整合，以便及早展開選舉活動。一位黨內核心人士表示：「候選人登記結束後，選舉活動將立即展開，因此在此之前完成整合最為理想。選民需要明確知道我們的候選人是誰。」

5月3日即將舉行的全黨大會將決定金文洙（前勞動部長）與韓東勳（前黨魁）誰將成為國民力量黨的候選人。兩位候選人對於與韓惪洙的整合以及大聯盟的範圍和方式存在分歧。

韓惪洙在國會宣布參選後表示：「只要支持憲法修正，我願意與任何人合作，努力實現統合。」

金文洙對與韓惪洙的整合持開放態度，並傾向於通過一次辯論和民意調查來實現整合。他表示，若成為最終候選人，將立即與韓德洙會面。金文洙在接受記者採訪時說：「如果我成為國民力量黨的正式候選人，將更負責任地發表意見，並與韓德洙保持溝通。」

金文洙競選團隊的國會議員金在元在YTN電台表示：「如果金文洙成為候選人，作為國民力量黨的代表，為了與韓惪洙等人合作，可能需要做出一些犧牲性的決定。這樣的決定將由金文洙主導的整合談判來實現。」

韓東勳也認為需要建立大聯盟以凝聚支持者，但對於部分議員提出的與韓惪洙整合的要求持保留態度，認為這背後可能隱含著在大選後爭取黨權等既得利益的意圖。

他在臉書表示：「只要我們推出有名望和願景的候選人，就能獲勝。其他人雖然優秀，但無法應對這場混戰。」隨後，他在TV朝鮮的YouTube節目中解釋：「現在討論的金文洙和韓惪洙雖然優秀，但他們無法應對這場混戰。」

隨著國民力量黨加快大聯盟的討論，改革新黨總統候選人李俊錫的動向也受到關注。李俊錫一直表示將堅持參選，對整合談判持保留態度。然而，對於國民力量黨而言，李俊錫可能是吸引年輕選民和中間選民的關鍵人物，能夠補足金文洙、韓東勳或韓惪洙的不足。

在此背景下，李俊錫於4月30日公開與首爾市長吳世勳在一場活動中會面，並傳出吳世勳將與韓惪洙共進午餐的消息，這引發了外界對於是否正在進行幕後整合談判的猜測。吳市長是韓惪洙宣布參選後首次會面的政治人物，據悉，他還將陪同韓惪洙參觀貧民區，這使得他被期待成為整合的橋梁。

國民力量黨的一位核心人士對於與李俊錫等人的整合前景表示：「這不是感情問題。我們需要搭建大聯盟，凝聚力量，防止李在明勢力掌權。」

根據4月28日發布的民調，李在明以48.5%支持率遙遙領先，居次的金文洙僅有13.4%，大邱前市長洪準杓10.2％，韓東勲9.7％，李俊錫4.4%。

李在明 民調 YouTube

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