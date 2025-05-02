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大阪世博開幕第19天 印度、汶萊終開館 只剩1國未完工

編譯中心／綜合1日電
大阪世博印度館、汶萊館在5月1日終於開館。（新華社）
大阪世博印度館、汶萊館在5月1日終於開館。（新華社）

2025年世界博覽會（大阪世博）有158國及地區、7個國際機構參加，共有84座展館。1日是開幕第19天，印度館、汶萊館終於開館，目前僅剩尼泊爾館未完工。

日本放送協會（NHK）報導，大阪世博的印度館是由主辦大阪世博的2025年日本國際博覽會協會（簡稱世博協會）建設，由印度負擔費用，進行外觀、內部裝潢工程，延至1日才開館，吸引了許多遊客前來。

印度館的展品包括2023年首度成功登月的月球飛船3號（Chandrayaan-3）的模型，還有使用印度最新技術從海底採掘的礦物資源等。

報導說，一名40多歲的男性表示，「一直期待能參觀印度館，因為臨時得知印度館1日開館，於是向公司請假來參觀。一入場就看到有關佛像的展品，印象深刻」。

京阪神雜誌Lmaga電子報報導，印度館持續受關注，被網友說成是「世博的聖家堂（Sagrada Família）」，話題不斷。聖家堂是西班牙一座世界上最大的未完工的天主教堂，成了巴塞隆納最知名的景點；另有日本網友打趣說「印度館完工，反而令人難過」，也有網友為印度館加油打氣。

印度館1日一開館就吸引許多遊客及媒體前來。館方發放號碼牌給遊客，中午以前號碼牌就發完了，有民眾拿到下午4時可進場的號碼牌，感到很開心。

日本Sponichi Annex報導，大阪府知事吉村洋文被媒體問及對於印度館開館的感想時說：「真是太好了，每天都有人問印度館何時開館，印度的朋友們都很努力，這是非常重要的展館。」

他還表示，「希望能藉此廣為宣傳印度的魅力、技術、文化」、「期待印度館早日推出餐飲，印度料理深受喜愛，希望早日讓更多人來享用」。

有關1日也開館的汶萊館，吉村表示，「期盼未曾去過或接觸過汶萊的人能藉由這座展館多了解汶萊的文化與想法」。

對於尚未開館的尼泊爾館，吉村說：「聽說有工程款未支付的問題，可能還需再等一下。尚不清楚尼泊爾館何時能開館，希望大家能多予以關懷，如能盡早開館就好。」

印度 日本

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