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烏國女子控日APA飯店床下藏人遭疑真實性 她再發文舉證

記者雷光涵／即時報導
烏克蘭女子娜塔莉控訴在日本飯店房間床底藏人的恐怖經歷，部分日本網友懷疑她的說法。娜塔莉昨（1日）再發影片，證實飯店的床架的比較高，底下確實能藏人。(圖／取自Instagram@natalisi_taksisi)
烏克蘭女子娜塔莉控訴在日本飯店房間床底藏人的恐怖經歷，部分日本網友懷疑她的說法。娜塔莉昨（1日）再發影片，證實飯店的床架的比較高，底下確實能藏人。(圖／取自Instagram@natalisi_taksisi)

烏克蘭女子娜塔莉上月在Instagram帳號透過影片，控訴在日本飯店房間床底藏人的恐怖經歷，這兩天日文媒體跟進台灣的報導。日本網友認為飯店應加強監控系統，也有不少人對娜塔莉索取精神賠償的主張存疑，懷疑她的說法。娜塔莉昨（1日）再發文說，謝謝支持她的網友，也請不相信她的人試想，如果發生在自己身上是什麼感受。

到東京獨旅的娜塔莉4月25日透過影片說，晚間回到房間赫然發現一名亞洲男子躲在自己的床底下，男人逃出房門，她立刻通知飯店報警。但飯店設有監視器的地方，沒有拍到此人。驚嚇不已的娜塔莉搬到其到旅館，經過交涉，APA HOTEL兩國站分店才願意退還3晚的住宿費600美元，但拒絕她索賠1600美元的慰問金，飯店說沒有這樣的賠償規定。娜塔莉認為飯店在此事上，有管理不周的責任。

日本網路媒體J-CAST新聞報導，這名女子是一名網紅，據她的臉書檔案，她是烏克蘭人，現住在泰國。報導指出，娜塔莉的發文引發議論，赴日旅遊很多的台灣，也有多家媒體引用發文報導此事。

J-CAST說，正因真實性不明，一部分人質疑，APA飯店的床下是否真的有能容納一個成人的空間。日本雅虎轉載這則新聞，日本人留言正反意見都有，化名tarou的網友說，住在泰國的烏克蘭人到日本獨自旅行，最後想要慰問金，令人感覺是來日本找「素材」。現在走廊及出入口到處都有監視器，若此事為真，應該很快能抓到犯人。

另一名網友說，他因工作的關係常訂APA飯店，各樓層、大廳及電梯內都有監視器，在東京的分店安全管理可能更嚴。要是監視器都沒拍到，很難相信烏克蘭女子所說的恐怖經驗。不過也有人指出，APA飯店的床設計的比一般要高，供住宿者放行李箱，確實可能藏一個人。飯店下午3時以前是清掃時段，房間都是敞開的狀態。提出沒有房卡可以進屋的可能性。

過去幾天娜塔莉本人似乎受到極大的壓力，1日她再次發文說，這是實際發生在她身上的事，她不是為了出名而發那篇文章，並上傳APA房間的影片，證明飯店床架的比較高，反駁日本網友的質疑。

J-CAST採訪被指控的APA飯店，業者表示，現警方正在調查，無法回答相關問題。

烏克蘭女子娜塔莉控訴在日本飯店房間床底藏人的恐怖經歷，部分日本網友懷疑她的說法。...
烏克蘭女子娜塔莉控訴在日本飯店房間床底藏人的恐怖經歷，部分日本網友懷疑她的說法。娜塔莉昨（1日）再發文說，謝謝支持她的網友，也請不相信她的人試想，如果發生在自己身上是什麼感受。(圖／取自Instagram@natalisi_taksisi)

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