歐洲50多個業界團體聯名 籲英歐「碳市場」整合

天然氣萊茵集團（RWE）在德國的火力發電廠。(路透)

歐洲超過50家企業與商業團體呼籲英國與歐盟 ，應在即將舉行的峰會上展開談判，討論連結雙方碳市場的可能性。這些團體表示，此舉將有助於替消費者降低成本。

路透報導，英國與歐盟的領袖們將於5月19日舉行峰會，英國尋求與歐盟強化安全、執法、移除貿易壁壘等層面的合作。

歐盟與英國的排放交易系統（ETS）均對發電廠及其他相關產業實體就每噸碳排課費用，做為減排並達成氣候目標的一環。

路透所掌握一封由跨國石油 公司Equinor、德國電業與天然氣萊茵集團（RWE）、沃旭能源（Orsted）等企業的聯署信中說：「歐盟與英國雙方排放交易系統若能連結，能讓兩邊的碳價整合，同時避免競爭性扭曲，防止碳逸漏並減少雙邊消費者的成本。」

連結雙邊的排放交易系統還可能意味英國能免於歐盟碳邊境 調整機制（CBAM）的罰則。歐盟將從2026年起對輸往歐盟的鋼鋁、水泥、肥料、電、氫等課碳排費。

能源業者之前警告，CBAM的設計機制恐讓英國輸往歐盟的清潔再生發電被課額外成本。

目前英國系統的碳價約在每公噸48英鎊（約63.8美元），低於歐盟系統的每噸66歐元（約87.8美元）。