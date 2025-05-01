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澳洲執政黨抗川普拉抬大選選情 加拿大模式可能重演

編譯高詣軒╱綜合30日電
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澳洲5月3日舉行大選，圖為總理艾班尼斯(左)和在野黨自由黨候選人思莫博(右)在雪梨的競選看板。(路透)
澳洲5月3日舉行大選，圖為總理艾班尼斯(左)和在野黨自由黨候選人思莫博(右)在雪梨的競選看板。(路透)

美國總統川普對加拿大的貿易戰和兼併威脅，被認為促成加國總理卡尼逆轉贏得聯邦大選。華盛頓郵報4月30日刊登專欄文章指出，在5月3日舉行的澳洲聯邦大選，加國的案例可能重演。

華郵外交專欄作家沙魯爾寫道，卡尼的自由黨得益於川普對加國「霸凌」激發的民族主義，反觀保守黨領袖博勵治的右翼、民粹主義式招牌，卻因和川普相似而流失吸引力。

如今川普好鬥成性，似乎已替現任工黨籍總理艾班尼斯的中間偏左政府拉抬選情。隨著白宮以鋼鋁關稅等措施挑起貿易戰，澳洲公眾似乎就像加拿大人，希望有個能直接應對川普挑戰的國家領導層。

澳洲廣播公司（ABC）民調發現，逾七成澳洲人認為川普的舉措將傷害他們的荷包，多數澳洲人也不再視美國為可靠的安全夥伴。川普回任3個月，就有66%澳洲民眾說澳洲不能再依靠美國，必須進一步發展自身軍事能力；反觀去年6月，僅不到40%澳洲人抱持此看法。

艾班尼斯競選期間還強調，他兩度與川普對話時都「為澳洲國家利益挺身而出，而我永遠都將這麼做」。在選前最後一次辯論，艾班尼斯則說他和川普的看法、價值觀不同，但對澳美安全關係的強度表達信心。

川普回任以前，澳洲保守派聯盟黨領袖達頓也和博勵治一樣，民調曾領先對手。但兩周前發布的另一份調查指出，三分之一澳洲選民說，他們因為對川普的看法，變得較不可能投票給達頓。

達頓採納川普式口吻應對「覺醒」文化，競選時還主打移民限制、減少政府管制、削減聯邦政府等，定位自己是帶來改變的人選，畢竟一般澳洲百姓正不滿物價、房價上漲。但工黨則將達頓與川普讓富豪馬斯克領導政府效率部、削減美國聯邦政府做連結，聯盟黨勝選的勝算也同時下滑。

專精政治學的澳洲國立大學教授肯尼說，川普已成為大選的第三名候選人，「他讓達頓相當難以傳達想法，也讓達頓在這場選戰很難被視為完全獨立的人物」。

川普 澳洲 民調

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