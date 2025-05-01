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韓檢突擊搜查尹錫悅私宅 查金建希是否收巫師禮？

編譯中心╱綜合30日電
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圖為前南韓總統尹錫悅(左)和夫人金建熙2024年9月13日在首爾青瓦台賓館與參加巴黎殘奧會的南韓隊共進午餐時向國旗敬禮。(歐新社)
圖為前南韓總統尹錫悅(左)和夫人金建熙2024年9月13日在首爾青瓦台賓館與參加巴黎殘奧會的南韓隊共進午餐時向國旗敬禮。(歐新社)

韓聯社報導，南韓檢方4月30日突擊搜查前總統尹錫悅的私宅，調查薩滿巫師全成培（Jeon Seong-bae，音譯）被控收受昂貴禮物交給尹錫悅妻子金建希一事。

中央社引述法新社報導，尹錫悅去年底無預警宣布緊急戒嚴後遭國會彈劾，憲法法院今年4月初判決彈劾成立，褫奪總統職權與特權。尹錫悅被迫遷出總統官邸，搬回位於首爾瑞草區的私宅。

韓聯社指出，檢方搜查尹錫悅私宅取證，以助調查尹錫悅夫婦與薩滿巫師全成培之間關係各種疑點。全成培被控收受統一教高層人員提供的一條鑽石項鍊、一個名牌包和人參，然後交給金建希。

全成培聲稱他遺失了原本要送出去的禮物，未曾將這些禮物轉交給金建希。但南韓媒體報導，檢方已取得統一教高層人員的簡訊，要求全成培「歸還項鍊」。

韓聯社報導，檢方也在設法「查證所謂送交禮物的真實性」，以及查明當時的第一夫人金建希是否收過這些禮物。

尹錫悅和金建希先前因被控與另一名薩滿巫師有關係而受到批評，批評人士指稱，尹錫悅在2022年上任之初搬遷總統辦公室，就是因為迷信風水。

金建希去年也因涉嫌炒股和受賄而受到檢方訊問，當時據報一段偷拍畫面顯示，金建希收受價值2200美元名牌包。 

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