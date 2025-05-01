教廷國務院長接任教宗呼聲高 川普笑稱「自己是第一人選」

美國總統川普4月29日笑稱自己是接任天主教教宗的「第一人選」，引發外界熱議。(路透)

美國總統川普再次語出驚人，4月29日開玩笑表示，自己是接任天主教教宗 的「第一人選」。川普此言一出引發熱議，他除了是美國總統以外，還是一名曾三度結婚的億萬富翁，顯然不太可能成為領導天主教會的教宗。

教宗方濟各 於4月辭世後，擁有近2000年歷史的天主教會，即將展開新一輪領袖遴選。Politico報導，川普29日接受媒體訪問時笑說，「我想當教宗」，隨後也分享了他對誰應該擔任下一任教宗的看法。

當被問到誰應該接任教宗一職時，川普表示：「我沒有特定人選」，但他補充說：「不過我得說，我們有一位來自紐約的紅衣主教，他非常優秀，所以就我們拭目以待。」

川普指的是紐約紅衣主教多蘭（Timothy Dolan），但他並非接任方濟各的熱門人選。值得一提的是，美國歷史上從未出過教宗。

中央社引述法新社報導，義大利籍教廷國務院長帕洛林（Pietro Parolin）曾與教宗方濟各共事12年，這位經驗豐富的外交官在羅馬和國際間都夙負盛名，成為下任教宗熱門人選之一。

報導指出，帕洛林具有沉穩的氣質和含蓄的幽默感，是一名爐火純青的外交官。他通曉多國語言，擁有在亞洲、中東和拉丁美洲豐富的外交經驗。他是調停美國與古巴關係破冰的關鍵人物，也是梵蒂岡 與中國就主教任命達成重要協議的推手。

義大利籍教廷國務院長帕洛林曾與教宗方濟各共事12年。(路透)

帕洛林為各國領袖和外交官所熟知，最重要的是，他對教廷的複雜運作細節瞭若指掌，也是輔佐方濟各治理教會的樞機諮議會成員。

另據美聯社報導，梵蒂岡郵局與特定的收藏品商店本周開始販售一套特殊郵票，以紀念方濟各逝世到繼任者選出之間的這段時期。

所謂的「教宗缺位」（sede vacante）郵票印有梵蒂岡在兩任教宗期間用於官方文件的圖案，也就是兩把交錯的鑰匙，但沒有教宗的冠冕。這些郵票已於4月28日開始販售，僅生效到新教宗在聖伯多祿大教堂的陽台露面為止。

在那之前，這些郵票可被用來寄送信件、明信片與包裹。

梵蒂岡印製4款面值的郵票：分別是1.25歐元、1.30歐元、2.45歐元與3.20歐元，上頭印有「梵蒂岡」（Citta del Vaticano）以及「教宗缺位2025」（Sede Vacante MMXXV）字樣。