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巴基斯坦：印度最快24小時動武 遇1情況就祭核武反擊

編譯中心╱綜合30日電
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巴基斯坦4月30日稱，印度將以克什米爾恐攻為由發動軍事攻擊；目前印度各地已出現警戒升級，人群聚集處也有以儀器搜索爆裂物的行動。(中央社)
巴基斯坦4月30日稱，印度將以克什米爾恐攻為由發動軍事攻擊；目前印度各地已出現警戒升級，人群聚集處也有以儀器搜索爆裂物的行動。(中央社)

印度、巴基斯坦兩個擁核國家因克什米爾上周發生的血腥襲擊，陷入嚴重外交危機，印度下令境內巴籍公民限期離境；巴基斯坦資訊部長塔拉爾（Attaullah Tarar）4月30日表示，該國掌握可靠情報，印度可能在未來24至36小時內發動軍事攻擊。印度外交部30日下午表示，不會為此事多做回應。

綜合外電報導，目前印度各地已出現警戒升級，德里地區多處設下路障，人群聚集處也有以儀器搜索爆裂物的行動。

印度控制的克什米爾（Kashmir）地區度假勝地巴哈甘（Pahalgam）22日發生至少26死的恐怖攻擊，這起恐攻事件在印度引發高度關注。根據印方的調查，恐攻事件的犯嫌，至少有3人為巴基斯坦人。

印度指責巴基斯坦支持這起屠殺。巴國則否認與襲擊有關，一個名為「克什米爾抵抗組織」（Kashmir Resistance）的武裝團體已宣稱犯案。

路透報導，自襲擊事件發生以來，兩國已陸續採取報復性措施。印度宣布暫停執行關鍵的「印度河水資源條約」，而巴基斯坦則關閉領空，不允許印度航班飛越。

塔拉爾在社群平台X上表示：「巴基斯坦掌握可靠情報，顯示印度意圖以巴哈甘襲擊事件為藉口，在未來24至36小時內發動軍事打擊。」他強調：「任何侵略行為都將遭到堅決反擊。印度將須為本區域任何嚴重後果負全責。」

巴基斯坦國防部長阿西夫（Khawaja Muhammad Asif）表示，印度的軍事行動「迫在眉睫」。他指出，巴方已進入高度警戒狀態，但僅會在「國家生存遭受直接威脅」時才考慮動用核武。

對此，印度外交部尚未置評。不過，印度總理莫迪日前誓言，將追緝並懲罰攻擊者。

美聯社報導，印度及巴基斯坦在恐攻爆發後，已連續多日各自在實質控制線開火，兩國的矛盾升級之際，印控克什米爾多處觀光景點關閉，德里街頭出現警方設置的路障，不時也有警察盤查路過的駕駛，在購物中心等人潮聚集處，也開始有便衣維安人員牽著警犬或手持掃描儀器搜尋爆裂物的情況。

印度在克什米爾恐攻發生後，對巴基斯坦切斷水源、驅逐境內巴基斯坦人、關閉邊境等措施以表達不滿；巴基斯坦則以關閉領空、取消發給印度人的簽證、關閉邊境為回應。

印媒媒體今日印度指出，印度總理莫迪4月29日與國防部長辛赫（Rajnath Singh）、國家安全顧問多瓦爾（Ajit Doval）等國防高層進行會議，並表示任何相關的軍事因應方式、目標、時間，他們「有完全的行動自由」。

印巴衝突升溫，巴基斯坦官員稱，印度最快24小時內將對巴基斯坦採取軍事行動。(取材...
印巴衝突升溫，巴基斯坦官員稱，印度最快24小時內將對巴基斯坦採取軍事行動。(取材自印度陸軍臉書)

印度 邊境 國防部

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