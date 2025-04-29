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瑞典再傳槍響 迎春慶典前傳髮廊發生槍擊案 至少3死

中央社／瑞典烏普薩拉29日綜合外電報導
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瑞典烏普薩拉（Uppsala）市中心1家髮廊29日發生槍擊案，至少造成3人死亡。(美聯社)
瑞典烏普薩拉（Uppsala）市中心1家髮廊29日發生槍擊案，至少造成3人死亡。(美聯社)

根據警方說法和媒體報導，瑞典1家髮廊29日發生槍擊案，至少造成3人死亡，讓這個斯堪地那維亞國家因槍枝暴力事件引發的恐慌加劇。

中央社引述法新社報導，這起槍擊事件發生在烏普薩拉（Uppsala）市中心，此地預定30日舉辦春季節慶，估計能吸引超過10萬人來到這個位於斯德哥爾摩（Stockholm）以北約60公里的城市。

警方說，發動攻擊的是1名蒙面槍手，已證實有3人死亡。

媒體報導，傍晚發生槍擊後，至少1名凶嫌利用電動滑板車逃跑。

瑞典司法部長斯特莫（Gunnar Strommer）稱這次槍擊事件「極為嚴重」，但警方不願透露這是否為幫派長期爭鬥下的最新發展。

瑞典今年初才剛發生歷來最嚴重的大規模槍擊事件，社會正從不安情緒中平復。今年2月4日，35歲男子安德森（Rickard Andersson）進入奧勒布羅市（Orebro）1所成人教育中心槍殺10人，震驚瑞典。

警方發言人克拉林（Magnus Jansson Klarin）說：「有3人證實死亡，但尚未確認身分…我們獲報提到1名騎電動滑板車的蒙面人，正在調查這些通報。」他還說，目前正在槍擊現場附近逐戶調查。

瑞典電視台（SVT）報導，其中1名死者是計劃攻擊黑幫頭目阿布鐸（Ismail Abdo）親屬相關調查中的嫌疑人。

烏普薩拉30日將舉辦「篝火節（Valborg），歡慶春天到來。

克拉林說：「預計明天會有10萬至15萬人到烏普薩拉慶祝篝火節，今天已有大批民眾來此。」

瑞典近年難以遏止敵對幫派相互以槍械和炸彈攻擊。本月稍早，哥特堡（Gothenburg）疑似幫派爭鬥導致2人死亡。去年，1名知名饒舌歌手在哥特堡的幫派爭鬥中被槍殺。

瑞典 槍擊 司法部

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