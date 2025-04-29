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川普再當選 調查：芬蘭人對北約安全保障信心 烏戰以來新低

中央社／赫爾辛基29日電
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圖為一名美軍（左）在演習中，指導芬蘭官兵使用古斯塔夫無後座力砲。(路透資料照片)
圖為一名美軍（左）在演習中，指導芬蘭官兵使用古斯塔夫無後座力砲。(路透資料照片)

今天公布的調查顯示，隨著川普再次擔任美國總統，芬蘭人對芬蘭兩年前加入的北大西洋公約組織（NATO）安全保障的信心大幅減弱。

法新社報導，與俄羅斯之間有1340公里接壤邊界的芬蘭2023年4月加入以美國為首的北約，結束數十年的軍事不結盟。

根據芬蘭商業政策論壇（EVA）調查，只有32%受訪者相信北約的安全保障能形成強大的威嚇力，讓人不敢在軍事上挑戰其成員國。

與2023年秋季芬蘭商業政策論壇調查中提出相同問題時相比，這一數字下滑21個百分點。

芬蘭商業政策論壇表示：「人們對北約安全保障的信任，不再像以前那麼理所當然。這種變化的背後，是川普當選美國總統。」

芬蘭商業政策論壇執行主編梅泰利寧（Sami Metelinen）在新聞稿中表示，川普聲稱北約國家國防開支不足、可能得不到保障的言論，芬蘭人注意到了。

66%芬蘭人仍將芬蘭加入北約視為好事，但這一比例比 去年11月發布的調查結果減少了5個百分點，是俄羅斯入侵烏克蘭後，芬蘭2022年5月申請加入北約以來最低。

調查還顯示，53%受訪者不相信，加入北約能保證其他國家「最終會在真正的危機中幫助芬蘭」。

芬蘭商業政策論壇表示，這項於3月進行的調查，共有 2070名年齡在18歲至79歲之間的受訪者參與。

北約 川普 俄羅斯

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