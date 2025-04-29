西葡大停電 全面恢復供電為什麼困難又耗時？

西班牙和葡萄牙28日大停電，供電全面恢復正常可能要耗時一周。圖為葡萄牙里斯本的一家咖啡店。(新華社)

西班牙和葡萄牙28日中午左右發生大規模停電，整個伊比利半島幾乎陷入癱瘓，是歐洲十多年來最嚴重的停電事故，目前還不確定斷電的根本原因，也不清楚故障為何迅速蔓延。電網全面恢復正常傳出可能需時一周。彭博資訊解釋重啟電網的難度在哪裡。

黑啟動

整個電網發生故障時，需要經過「黑啟動」的複雜過程來逐步恢復。這個時候會先以較小型發電機（通常是柴油發電機），來啟動較大的發電機，過程中形成多個電力「島」，然後再將這些「島」連接至主輸電網，從而恢復電網。

歐洲規定電網必須定期測試黑啟動能力，營運商有明確的計畫可供遵循，問題是這個過程複雜耗時。

英國電網服務公司（UK Network Services）董事總經理Simon Gallagher在LinkedIn發文表示：「這些電力島需全部同步。這並不容易，需要時間，而且必須嚴格管控。」

頻率釀成事故

關於大停電的起因，電網營運商Red Electrica說是「振盪」造成，這意味電網的頻率或電壓驟降。頻率是電網的心跳，通常穩定保持在50赫茲左右。

頻率監測專家Gridradar表示，西班牙午後就在停電之前，電網頻率快速波動。這可能引起連鎖反應，最終導致停電。

目前還不清楚什麼造成了最初的干擾。有可能因為當時再生能源的發電占比高，加劇了問題。為了維持正確的頻率和穩定性，電網需要動能，而動能須由火力發電廠裡運行中的渦輪機產生，無法靠風力渦輪機或太陽能板供應，因此西班牙和葡萄牙需要連接到電網的火力發電廠、氣電廠或水力發電廠

西國互聯問題

西班牙的另一個弱點是跨國電力互聯度低，沒有太多與鄰國相連的大型電纜，這些能輸送電力進出的電纜是歐洲強化能源安全的重要手段。

這意味，如果某天晴光充足電力過剩，西班牙只有少量電纜可輸出電力，而如果電力供應不足，鄰國也沒有太多選項可馳援。

過往的大停電

電網崩潰在歐洲極為罕見，營運商通常會盡力防範，包括採取輪流斷電來保護系統。上次發生這麼大規模的停電是2006年，奧地利、比利時、法國、德國、義大利、葡萄牙和西班牙在內共1,500萬戶家庭受影響。

此後，再生能源蓬勃發展，為電網營運商碰上豔陽天或強風日必須平衡巨大的供電波動，帶來更多挑戰。

美國德州2021年2月在極端冬季風暴來襲時大停電，主因也在於頻率。嚴寒天氣和結冰導致天然氣發電廠大規模停機，頻率急降，其他發電廠跳閘，結果導致連鎖故障。