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男子在影片中行希特勒禮 德：使用違憲組織標誌是犯罪

編譯中心╱綜合28日電
在德國洛海德(Lohheide)，民眾27日在前納粹集中營貝爾根-貝爾森集中營(Bergen-Belsen)解放80周年的紀念碑前駐足。(路透)
在德國洛海德(Lohheide)，民眾27日在前納粹集中營貝爾根-貝爾森集中營(Bergen-Belsen)解放80周年的紀念碑前駐足。(路透)

一名德國男子去年5月涉嫌在一段影片中行希特勒禮，並以手勢模仿希特勒的鬍子。德國檢察官近日裁決，男子使用違憲組織標誌，構成刑事犯罪，處以罰金。

去年5月，德國社交媒體流傳一段影片，地點在北海敘爾特島（Sylt）一家夜店。影片中多名年輕人唱著流行歌曲「永遠的愛」並高呼右翼口號，同時有人做出與納粹相關的手勢。弗倫斯堡檢察官認為煽動仇恨。

據德國畫報報導，檢察官近日結束該案的調查，對影片中模仿希特勒禮的26歲男子提出警告，並處以罰金2500歐元。男子同意，將被視為沒有犯罪紀錄。

弗倫斯堡首席檢察官皮特森（Thorkild Petersen）對媒體表示，「用伸出的手臂揮手致意，還暗示希特勒鬍子」，已經構成使用違憲組織標誌的刑事犯罪。

據德國之聲報導，該影片背景是日落時分，影片中多名年輕人身著休閒服裝跳舞，在音樂中舞動，有人高呼「德國屬於德國人，外國人滾出去」，更有參與者似乎在行希特勒禮，將兩根手指放在上唇和鼻子之間，如同希特勒顯眼的鬍子。

針對影片中其他參與者的仇外口號與歌詞，弗倫斯堡檢察官考量口號內容與整體情況後，宣佈中止對其他被告煽動仇恨罪的調查。據德國世界報報導，由於「唱歌仍然是一種意見表達」，受基本法保護。

世界報指出，弗倫斯堡檢察官辦公室採用執法部門對類似案件的結論。

去年12月奧登堡法院對類似案件判決指出。當時奧登堡法官認為，「德國屬於德國人，外國人滾出去」口號常被視為批判性陳述，因此是一個觀點，「無論其有效性、價值或準確性，都享有言論自由的保護」，即使表達尖銳且過度。

此外，據德國第一電視台報導指出，敘爾特島影片裡的年輕人在流行曲「永遠的愛」伴奏下，高喊納粹口號的行為不是一起獨立事件。自2023年10月至2024年6月，德國警方接獲368起類似報案，多來自北萊茵-西發利亞邦。

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