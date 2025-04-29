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全球軍費去年2.7兆冷戰後新高 歐洲升17% 這國連30年擴張

編譯中心╱綜合28日電
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瑞典智庫斯德哥爾摩國際和平研究所報告指出，由於俄烏戰爭，烏克蘭、俄國和眾多歐洲國家去年軍費增加；圖為俄羅斯28日空襲烏克蘭頓內次克州，受損的民宅被燒毀。(美聯社)
瑞典智庫斯德哥爾摩國際和平研究所報告指出，由於俄烏戰爭，烏克蘭、俄國和眾多歐洲國家去年軍費增加；圖為俄羅斯28日空襲烏克蘭頓內次克州，受損的民宅被燒毀。(美聯社)

據瑞典智庫斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）28日報告，去年全球軍事支出達2.72兆美元，年增達9.4%，這是自上世紀冷戰結束以來增幅最大的一年。東亞國家增加7.8%至4330億美元，創15年以來最大增幅，凸顯地緣緊張情勢升溫之際，各國持續強化作戰能力。

該報告提到，地緣政治緊張升高，全球各區域軍事支出均呈現增加，尤其是歐洲和中東，歐洲多國的軍事支出出現空前成長。去年有逾100國的軍事支出增加，包括軍事支出前15大的國家。

該報告寫道，在各國政府愈來愈看重軍事安全下，往往就排擠其他領域的預算，在經濟與社會支出上的取捨，恐在接下來幾年對社會帶來重大影響。

俄烏戰爭以及隨之而來的美國對北約組織（NATO）承諾感到懷疑，使包含俄羅斯在內的歐洲軍事支出攀升17%，超過冷戰結束時的水準。

針對交戰雙方，估計俄國去年軍事支出達1490億美元，年增達38%。這是2015年的兩倍，相當於俄國國內生產毛額（GDP）的7.1%，以及其政府總支出的19%。

烏克蘭軍事支出成長2.9%，達647億美元。這相當於俄國軍事支出的43%、占烏克蘭GDP的34%，使烏克蘭淪為去年全球軍事負擔最重的國家。

該智庫認為，基輔現將全部稅收收入用於軍事支出，在如此緊縮的財政空間下，要持續增加軍事支出將面臨挑戰。美國去年軍事支出增加5.7%，達9970億美元，占去年北約總支出的66%、全球軍事支出的37%。

SIPRI的資料顯示，軍事支出居世界第2、僅次於美國的中國，去年國防開支估計達3140億美元，年增7%創2015年以來最大增幅，並寫下連續30年擴張。

SIPRI指出，促使中國不斷提高軍費的動力，很大程度是為了其長期目標，也就是最晚在2035年完成軍隊各領域現代化。報告提到，中國去年建立了「軍事航天部隊」及「網絡空間部隊」，並已迅速強化核子武器庫。

中國軍事力量不斷增強及地緣政治緊張，已激起鄰近國家擴軍。例如日本去年提撥的國防費用年增21%至553億美元，創1952年以來最大增幅，並使其軍費負擔達到1958年以來最高水準，相當於其國內GDP的1.4%。

在亞洲其他地方，東南亞國家軍費去年增加7.5%至549億美元，同樣創2015年以來最大漲幅。其中新加坡提高3%，菲律賓激增19%。菲國總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）去年12月矢言要將國軍打造成「世界級軍隊」。

烏克蘭 俄國 北約

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