我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

伊利諾州汽車衝撞課後中心釀4未成年死亡 最小4歲

從烤麵包機到放煙火 紐時1張圖：美國人沒中國製造可能嗎？

葡萄牙控西班牙害大停電 兩國宣布緊急狀態

編譯徐榆涵／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
西班牙和葡萄牙在28日大停電後逐步復電。圖為里斯本街區。(美聯社)
西班牙和葡萄牙在28日大停電後逐步復電。圖為里斯本街區。(美聯社)

西班牙和葡萄牙28日爆發大規模停電，導致交通燈熄滅，道路和機場一片混亂，部分醫院也被迫暫停作業，直到當地時間晚間，兩國主要城市才逐步復電，但礙於停電範圍廣泛，兩國也因此宣布進入緊急狀態。

CNN報導，葡萄牙電網營運商「國家能源網路公司」（Redes Energéticas Nacionais, REN）表示，28日中午過後不久，整個伊比利半島以及法國部分地區失去電力供應。數小時後，西班牙首相桑切斯（Pedro Sanchez）表示，當局仍不確定停電原因。

民眾希門尼斯（Luis Ibáñez Jiménez）告訴CNN，「我正在開車，突然間就沒有交通燈了……有點像叢林一樣。我看到一輛巨大的公車開過來，我必須加速很多才能超過它。」

停電的原因尚不清楚，但影響極為嚴重：交通樞紐被迫關閉，而這2個共有約6000萬人口的國家政府緊急召開會議，以協調應對行動。

西班牙內政部宣布，在安達盧西亞（Andalucia）、埃斯特雷馬杜拉（Extremadura）、穆爾西亞（Murcia）、拉里奧哈（La Rioja）和馬德里（Madrid）地區進入緊急狀態。

在深夜內閣會議後，葡萄牙總理蒙特內哥羅（Luis Montenegro）宣布進入能源危機狀態，該國電網營運商警告說，全面恢復電力將是一項「複雜的作業」。

截至當日晚間，電網營運商表示，兩國部分地區的能源供應正在逐步恢復。根據環境部長阿亞森（Sara Aagesen）表示，截至28日晚間，西班牙近一半的能源需求已獲滿足。

社群媒體上的影片顯示，隨著夜幕低垂，葡萄牙民眾在電力恢復時發出歡呼聲。

歐洲理事會主席、葡萄牙前總理科斯塔（Antonio Costa）表示，雖然停電原因尚不清楚，但「沒有跡象」顯示是網路攻擊所致。

葡萄牙總理指責鄰國，表示他的政府尚未知道停電的具體原因，但「並非源自葡萄牙」，而且「一切跡象」表明問題起源於西班牙。

由於西班牙比葡萄牙早1小時，而且在這段時間內，西班牙太陽能發電的成本低於葡萄牙本地生產的電力。

葡萄牙國家電網公司（REN）負責人孔塞桑（João Faria Conceição）表示，「我們是邊緣地區」，稱西班牙能夠從法國和摩洛哥獲得支援，而葡萄牙在緊急電力供應方面則無國可依。

上一則

快看世界／AI時代來臨：哪些職業最危險？

下一則

加拿大汽車衝撞事件釀11死 環球郵報曝嫌犯背景：來自台灣

延伸閱讀

伊比利半島大停電 西班牙總理：陸續恢復國內供電

伊比利半島大停電 西班牙總理：陸續恢復國內供電
西葡大停電波及馬德里網賽 歐盟稱無跡象是網攻

西葡大停電波及馬德里網賽 歐盟稱無跡象是網攻
西班牙葡萄牙大停電首都也遭殃 地鐵通訊金融服務大亂

西班牙葡萄牙大停電首都也遭殃 地鐵通訊金融服務大亂
聖塔克拉拉籲做好夏季停電應對

聖塔克拉拉籲做好夏季停電應對

熱門新聞

26歲女性長途貨車司機「Kana」希望打破職場刻板印象，也為物流業注入年輕能量。（取材自YouTube）

26歲、146公分日女開貨車當物流司機 兼營YT分享工作日常

2025-04-23 02:00
哥倫比亞總統裴卓。(美聯社)

稱美簽被撤銷 哥倫比亞總統氣到叫川普「唐老鴨」

2025-04-22 17:15
哥倫比亞一處教堂信眾聲稱目睹聖母雕像「流淚」的奇蹟畫面。(圖／取自X@Agapao_X)

教宗方濟各辭世前聖母像「哭了」 網路瘋傳驚奇畫面

2025-04-21 20:58
羅馬天主教教宗方濟各逝世，享壽88歲，全世界信徒哀悼紀念。(美聯社)

梵蒂岡公布方濟各遺囑 要求銘文只刻1行字

2025-04-21 20:21
CIA數位創新副主任的21歲兒子格洛斯疑加入俄軍與烏克蘭作戰。(取自Instagram)

反美到投奔俄軍 CIA副主任之子為俄打仗 戰死烏克蘭前線

2025-04-26 09:43
加拿大溫哥華市26日晚一輛汽車衝撞參加菲律賓節的民眾，至少9死多傷。(新華社)

鄰近大選 加拿大汽車衝撞菲律賓節慶群眾 9死數十傷

2025-04-27 09:40

超人氣

更多 >
不用藥不花錢 一個小動作解決家中排水管堵塞

不用藥不花錢 一個小動作解決家中排水管堵塞
電視劇導演之夜…李現、劉亦菲奪年度男女主角 5導演也獲獎

電視劇導演之夜…李現、劉亦菲奪年度男女主角 5導演也獲獎
4生肖5月轉運「先苦後甜」 屬鼠準備升職加薪、他事業重新起飛

4生肖5月轉運「先苦後甜」 屬鼠準備升職加薪、他事業重新起飛
高關稅中國撐不下去？美財長：說不定中方會先打給我

高關稅中國撐不下去？美財長：說不定中方會先打給我
洛城小學對面深夜入室搶 屋主被囚禁、毆打並殘忍殺害

洛城小學對面深夜入室搶 屋主被囚禁、毆打並殘忍殺害