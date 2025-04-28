方濟各陵寢開放憑弔首日已湧入萬人 樞密會議將選新教宗

已故教宗方濟各的陵寢27日開放大眾憑弔，群眾排隊等待進入大殿。（路透）

天主教宗方濟各 （Pope Francis）盛大葬禮落幕後，他在羅馬聖母大殿的陵寢27日開放供人憑弔，首日就吸引民眾大排長龍。

教宗於4月21日辭世，享壽88歲。包括世界多國領袖和在位君主，約有40萬人26日前來梵蒂岡 參加這位阿根廷籍教宗的葬禮。葬禮後教宗安葬在他生前最喜愛的羅馬聖母大殿（Santa Maria Maggiore）。

27日就有數以萬計民眾湧向教宗長眠的聖母大殿，再次證明方濟各的受歡迎程度。

法新社報導，方濟各是一位充滿活力的改革家，他為最貧窮和最弱勢的群體發聲；他以開放胸襟、歡迎態度重新激發出天主教會的吸引力，這對他的繼任者而言很難仿效。

現在眾人目光都轉向預計數日之內召開、旨在選舉天主教會新領袖的樞密會議（Conclave）。

28日上午，樞機主教團將舉行方濟各辭世以來的第5次全體會議，預計會中將宣布樞密會議的日期。

81歲非洲馬利（Mali）樞機主教佘保（Jean Zerbo） 在大教堂外面對媒體說：「我對他的繼任者的期望是：延續（教宗方濟各的）工作。」他說，教會在挑選新領袖時須避免分歧。

他表示：「（方濟各）留給世人的訊息是：開放而不封閉；歡迎每個人，尤其是最貧窮的人。」

盧森堡樞機主教霍勒里希（Jean-Claude Hollerich ）上周表示，他預計選舉教宗的樞密會議將於5月5日或6日展開，也即為期9天的哀悼期在5月4日結束後不久。

德國樞機主教馬克思（Reinhard Marx）26日告訴媒體，這次樞密會議可能只會持續「幾天」。

在西斯汀教堂（Sistine Chapel）密室舉行的教宗選舉，數個世紀以來一直都是公眾關注話題。

樞機選舉人每天將投票4次，直到有1位候選人獲得2/3票數支持，之後西斯汀教堂的煙囪會冒出白煙，向全世界宣布新教宗人選已出爐。