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加國大選前 溫哥華汽車衝撞人群 至少11死數十傷 初步排除恐攻

編譯陳韻涵／綜合報導
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26日晚間加拿大溫哥華亞裔社區節慶遭到汽車衝撞，造成至少11人死亡。圖為肇事者駕駛的黑色多功能車。(路透)
26日晚間加拿大溫哥華亞裔社區節慶遭到汽車衝撞，造成至少11人死亡。圖為肇事者駕駛的黑色多功能車。(路透)

加拿大警方27日表示，一名患有精神疾病的男子26日晚駕駛一輛多功能車(SUV)，衝撞溫哥華亞裔社區的菲律賓節街頭活動與會群眾，造成至少11人死亡和數十人受傷，初步排除恐怖攻擊。

溫哥華亞裔聚集的日落區(Sunset neighborhood)菲律賓社區26日晚間舉辦紀念菲律賓民族英雄的「拉普拉普日」(Lapu Lapu Day)封街派對，晚間8時許，一名男子駕駛一輛黑色奧迪(Audi)多功能車衝撞參與街頭節慶的人群，造成至少11人喪生、數十人受傷。

26日晚間加拿大溫哥華亞裔社區節慶遭到汽車衝撞，造成至少11人死亡。圖為現場可見...
26日晚間加拿大溫哥華亞裔社區節慶遭到汽車衝撞，造成至少11人死亡。圖為現場可見罹難者。(美聯社)

路透報導，警方當晚隨即在現場逮捕一名30歲的溫哥華男子，並稱此人曾因心理健康問題與專業醫療人士「互動多次」，沒有證據顯示此案涉及恐怖攻擊。

溫哥華代理警察局長拉伊(Steve Rai)在記者會上表示，「這是我們城市史上最黑暗的一天。」

拉伊告訴記者，已知數十人受傷，有些人傷勢嚴重，示警死亡人數未來幾天、幾周內可能增加。

當地官員與省和聯邦當局致力提供支持服務的同時，目前已有百餘名警員投入調查行動。

大批警車趕赴現場。(路透)
大批警車趕赴現場。(路透)

全球各地紛紛對這起事件表達哀悼和支持之意，社區倡議組織Filipino BC主席艾奎諾(RJ Aquino)表示，「這起事件會影響菲裔社群很長一段時間，我們想告訴大家，我們很難過，但也看到和聽到來自世界各地的支持。」

這起攻擊發生加拿大28日舉行聯邦選舉前兩天，加拿大總理卡尼(Mark Carney)的發言人表示，卡尼27日會前往溫哥華視察。

卡尼推遲27日上午的競選活動，但發出聲明對加拿大的菲律賓民眾表示哀悼，之後才恢復造勢活動。

卡尼在安大略省漢密爾頓(Hamilton)表示，「昨晚，許多家庭失去了兄弟姊妹、父母或兒女，那些家庭正經歷每個家庭的噩夢，我和所有加拿大人一起為你們哀悼，我知道加拿大人與你們同在。」

社區居民27日早晨在現場相互安慰。(美聯社)
社區居民27日早晨在現場相互安慰。(美聯社)

加拿大卑詩省(British Columbia)省長尹大衛(David Eby)27日下午在攻擊現場附近舉行記者會表示，很難不對這名「謀殺無辜民眾」的男子感到憤怒，但「我們想要化悲憤為力量，確保我們與菲律賓民眾同在，我們將提供他們所需，並支持那些失去親人的家庭」。

尹大衛表示，「我明白此時此刻很難相信，但我知道，我們會變得更強大。」

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