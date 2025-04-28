李在明對北韓沒有很強硬 與川普的立場相近

南韓 進步派領袖李在明 被看好成為下任總統。他去年1月在釜山遭刺傷脖子、前總統尹錫悅 去年12月突宣布戒嚴以及刑事案件等難關後，再次有機會挑戰總統寶座。

路透報導，61歲的李明博，從窮苦的童工、人權律師，到以因應新冠疫情而知名的京畿道知事，這段戲劇般的人生歷程，在上次大選以不到1個百分點的差距惜敗給尹錫悅時達到最高潮。

一位李在明顧問形容他是「穿西裝的古羅馬競技場鬥士」。若他當選，將接手消弭南韓國內政治兩極化、化解對南韓經濟情況擔憂的工作，還要與川普政府從對等關稅到分攤駐韓美軍開支等問題進行談判。在外交政策上，李在明對北韓的態度很可能沒尹錫悅那麼強硬，這可能讓他與川普的立場相近。

李在明以人權及勞工律師之姿踏入政壇，2010年當選京畿道城南市市長。在保守派前總統朴槿惠2017年被彈劾下台後，他志在更上層樓，儘管同年在共同民主黨總統初選中只排第三，但翌年即當選南韓人口最多的京畿道知事。

上次大選李在明得償所願，代表進步派角逐總統。他「非典型」的政治局外人形象，起初被認為是與其他建制派政治人物競爭的不利因素。但隨著愈來愈多選民對房價、就業和一連串金權貪腐醜聞感到失望，他煽動性強的言論反而讓他躋身共同民主黨領袖。

去年11月李在明因違反公職選舉法而一審被判有罪，3月2審法院則改判無罪，檢方上訴後，現由大法院（南韓最高法院）審理，三審宣判的時間點及結果會影響他的參選資格，若被判有罪，即使緩刑，他十年內仍無法參選總統，形同總統夢碎。