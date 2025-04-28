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川普又有新目標：美船應「免費」通行巴拿馬、蘇伊士運河

編譯中心╱綜合27日電
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美國總統川普26日發文表示，美國船隻應該要能「免費」通過巴拿馬運河及蘇伊士運河。圖為船隻通過蘇伊士運河。(路透)
美國總統川普26日發文表示，美國船隻應該要能「免費」通過巴拿馬運河及蘇伊士運河。圖為船隻通過蘇伊士運河。(路透)

美國總統川普26日才結束出席已故羅馬天主教宗方濟各的喪禮，同日發文表示，美國船隻應該要能「免費」通過巴拿馬運河蘇伊士運河，稱要不是美國，這些運河根本不存在。這是繼巴拿馬運河後，川普將目標轉向蘇伊士運河。

路透報導，川普在他的社群媒體「真實社群」（Truth Social）發文指出：「美國軍艦與商船均應獲准免費通過巴拿馬運河跟蘇伊士運河！」川普聲稱，若非美國這兩條航線都「不會存在」，且他已要求魯比歐立刻著手處理此事。

川普重返白宮後便展開行動，施壓中國港口營運商退出經營巴拿馬運河，26日的發文顯示，如今他的目標也轉向切斷埃及、連接地中海及紅海的蘇伊士運河。

巴拿馬運河橫跨北美洲與南美洲間地峽最狹窄的部分，使船舶能更迅速在大西洋和太平洋間航行。美國每年有40%的貨櫃運輸需經過此處。美國於20世紀初完成巴拿馬運河建設，但在1999年將這條深具戰略意義水道的控制權交還巴拿馬。

1869年啟用的埃及的蘇伊士運河，是連接歐洲和亞洲的重要水道，在葉門叛軍「青年運動」（Houthi）對行經紅海跟亞丁灣的船隻展開襲擊行動之前，全球海上貿易約10%得經過蘇伊士運河，美國海軍船隻也定期通過該運河。

近幾個月來，川普一再表示自己想「收回」巴拿馬運河，稱巴拿馬運河受北京控制，強調為了「經濟安全」，美國必須擁有該運河，他也不排除透過軍事行動接管運河。

美媒指出，包括關稅及美國港口徵收費用等措施在內，川普的焦點持續鎖定中國商業航運及造船業，最終目標是促進美國造船業復甦，美國政府認為，中國在造船業的主導地位，是透過不公平行為及傷害美國利益達成。

美國曾在商用造船業方面領先全球，不過受補貼減少及外國競爭影響，自1980年代以來，美國商用造船業便萎縮。

巴拿馬運河 川普 蘇伊士運河

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