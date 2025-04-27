溫哥華汽車衝撞至少11死 嫌犯有精神病史排除恐攻

溫哥華巿發生有精神病史男性駕駛運動休旅衝撞菲律賓人社區節慶活動人群事件，溫哥華警方隨後控制現場。 （美聯社）

加拿大 警方今天指出，西部溫哥華市昨晚發生有精神病史男性駕駛運動休旅車（SUV）衝撞菲律賓人社區節慶活動人群事件，至少造成11人喪生，並表示本案沒有恐怖主義相關證據。

路透社報導，警方昨晚在案發現場逮捕一名30歲溫哥華男性，表示他有向心理健康機構就診的病史。

溫哥華（Vancouver）代理警察局長拉伊（Steve Rai）今天在記者會中告訴記者，有數十人受傷，有些人傷勢嚴重，並且示警死亡人數未來幾天、未來幾週內恐將上升。

當地官員與省和聯邦當局致力提供支持服務同時，有超過100名警察投入調查行動。全球各地紛紛對事件表達哀悼和支持之意。

昨晚這起攻擊於28日的加拿大聯邦大選前兩天發生，總理卡尼 （Mark Carney）的發言人表示，他今天將會前往溫哥華。

卡尼今早推遲競選活動，後來恢復。他在聲明中向加拿大菲律賓人社群致哀說：「我和所有加拿大人與你們同感哀慟，我知道加拿大人與你們團結一致。」

事發超過12小時後，警方對這起節慶攻擊的動機仍然沒有頭緒。拉伊說：「沒有針對這項活動或是對這個菲律賓人社區的已知威脅。」

目擊者表示，嫌犯被參與活動的民眾抓到。警方表示，傷者被送到多家醫院救治。

這起事件昨晚8時剛過不久發生在溫哥華日落區（Sunset neighborhood），菲律賓人社群當時正在舉行拉普拉普日（Lapu Lapu Day）街區派對活動。日落區以擁有為數眾多亞裔 人口著稱。