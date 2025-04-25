QA／誰來了？怎麼葬？教宗方濟各喪禮後秘密會議受矚

教宗方濟各的遺體自23日起開放弔唁，安放於聖伯多祿大殿的開放式木棺中，截至25日早晨，已有超過13萬人前來瞻仰遺容。(美聯社)

教宗方濟各 （Pope Francis）21日辭世，享壽88歲，喪禮26日在羅馬舉行，預計吸引來自世界各地的政要與數萬名信徒齊聚哀悼。衛報整理喪禮當日的預期安排及未來天主教會的動向。

何時何地舉行葬禮？

喪禮將於當地時間26日上午10時在梵蒂岡聖伯多祿廣場舉行，由樞機主教團團長巴蒂斯塔．雷（Giovanni Battista Re）主持。屆時將有來自170個國家代表團的政要出席，並有數萬名信眾到場致意。

2023年1月，前任教宗本篤十六世的喪禮亦在同一地點舉行，當時有約5萬人參與。

方濟各的遺體自23日起開放弔唁，安放於聖伯多祿大殿的開放式木棺中，截至25日早晨，已有超過13萬人前來瞻仰遺容。

誰將出席葬禮？

曾與方濟各在移民政策上對立的美國總統川普將與妻子梅蘭妮亞一同出席喪禮。

其他預計出席的貴賓包括聯合國秘書長古特瑞斯、法國總統馬克宏、烏克蘭總統澤倫斯基、義大利總統馬達雷拉與總理梅洛尼、西班牙國王費利佩六世與王后雷蒂西亞、愛爾蘭總統希金斯與總理馬丁、英國首相施凱爾與威廉王子、波蘭總統杜達、葡萄牙總統德索沙與總理蒙特內格羅等。

拉丁美洲方面，包括巴西總統魯拉、曾公開批評教宗為「共產分子」、「傻瓜」的阿根廷總統米雷伊，以及由內政部長代表出席的墨西哥政府。菲律賓總統小馬可仕也將親赴羅馬參加喪禮。

俄羅斯則由文化部長柳比莫娃代表出席。由於總統普亭遭國際刑事法院通緝，且自入侵烏克蘭以來未曾造訪西方國家，將不會親自到場。

現場有哪些安全措施？

因應大批人潮與重要人士到場，羅馬當局已在聖伯多祿大殿內外設置圍欄，加強安檢，並因應天氣發放瓶裝水。

全市部署先進的防衛系統，包括反無人機裝備、禁航區與戰機巡邏，並配備高階干擾技術。此外，反恐與防破壞單位亦已進駐。

教堂周邊將由逾2000名警力巡邏，並有400名交通警察協助外交車隊通行。

喪禮儀式是否延續傳統？

不會。方濟各於去年4月即親自修改教宗喪禮儀式，簡化過往繁文縟節，表示希望「以教會子女的方式安葬」，「莊嚴即可，不需華麗鋪陳」。

以往教宗遺體須入三重棺（柏木、鉛、橡木），方濟各則選擇一口內襯鋅的簡單木棺。

安葬地點為何？

大多數教宗選擇安葬於聖伯多祿大殿地底的墓穴，方濟各則選定位於羅馬艾斯奎利諾區的聖母大殿（Santa Maria Maggiore），他生前經常在此祈禱並表示：「我向聖母保證過，地點早就準備好了。」

他要求將自己「直接葬於土中，不作特別裝飾」，墓碑上僅刻拉丁文教宗名「Franciscus」。

喪禮結束後，靈柩將由行列護送至聖母大殿。梵蒂岡表示，民眾可自27日早晨起前往憑弔。

接下來會發生什麼？

喪禮之後，將進入為期9天的追思彌撒（Novemdiales），為教宗的靈魂祈禱。接下來的焦點將轉向新任教宗的遴選。

教宗選舉會議（秘密會議）通常在教宗過世後15至20天內召開。屆時135位未滿80歲的樞機選舉人將在西斯汀禮拜堂內宣誓保密並開始表決。

每輪投票後，選票將被焚燒並加藥劑產生黑煙（尚無結果）或白煙（新教宗誕生）。

誰可能成為下一任教宗？

外界預測下一任教宗並不容易。正如電影《秘密會議》中所示，選舉結果往往出乎意料。方濟各作為首位耶穌會出身教宗即是例證。

目前被頻繁點名的繼任人選包括義大利的改革派樞機祖皮（Matteo Zuppi）、現任教廷國務院長帕羅林（Pietro Parolin），以及菲律賓籍樞機塔格萊（Luis Antonio Tagle）。