金正恩執政首建住宅 53層銀河塔現裂縫 2584住戶憂樓塌

北韓國家領導人金正恩（中） 為平壤和盛區域新公寓剪彩。（路透）

自由亞洲電台（RFA）韓語版24日引述來自北韓 內部消息報導，平壤 未來科學家大街一棟53層公寓大樓「銀河塔」的居民，據報擔心大樓可能倒塌。

未來科學家大街位於平壤市中心，也是國家領導人金正恩 執政期間興建的第一個住宅區，於2015年11月完工。該公寓以原子核的形狀建造，是一棟綜合體建築，當局正式命名為「銀河塔」，高24公尺，共計有2584戶家庭，主要由參與核子與飛彈開發計畫的科學家和工程師居住。

一位來自北韓羅津市的消息人士日前表示，「未來科學家大街最高建築的53層公寓居民正活在恐懼之中」，並補充道，「他們擔心這棟建築可能倒塌」。

根據消息人士說法，「這棟未來科學家大街的象徵性建築，牆壁各處正出現裂縫，牆面灰泥和瓷磚脫落，提高了對於該建築穩定性的恐懼與焦慮」。他補充道，「在完工僅僅十年之後，這棟建築各處就開始出現結構性缺陷」。

針對此事，平壤另一位消息人士23日證實，「這棟未來科學家大街53層公寓的居民擔心大樓倒塌是事實」。這位消息人士稱，「過去兩、三年間，曾有傳聞說水泥和瓷磚從公寓外牆脫落。最近，在建築外牆多處發現了裂縫。居民們擔心，這個異常寒冷的冬天可能導致了外牆凍結，然後在解凍時裂開」。