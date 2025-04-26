菲律賓將發數位游牧簽證 除了滿18歲還有這些條件

菲律賓刺激觀光，將向數位游牧人才核發「數位游牧簽證」；圖為菲律賓熱帶島嶼的鳥瞰圖，有藍色潟湖和湖泊中的船隻、白色沙灘、岩石懸崖山脈等。（圖／123RF）

菲律賓將開始向數位游牧人才核發「數位游牧簽證 」，以刺激觀光 、經濟與數位創新。

菲律賓總統府文官長貝沙明（Lucas Bersamin），24日代表總統馬可仕簽署第86號行政命令，授權菲律賓外交部向有意來菲以數位方式從事遠距工作的外籍人士，核發「數位游牧簽證」（Digital Nomad visas）。

透過網際網路等數位科技，從事遠距工作或行動辦公以支援旅行和生活的人士，也被稱為「數位游牧民族」（digital nomads）。

第86號行政命令也指示菲律賓外交部為數位游牧簽證的持有者建立資料庫，每年兩次就數位游牧簽證計畫向總統府提交報告，以利監管。

申請數位游牧簽證的的外籍人士必須年滿18歲，具數位遠距工作證明、無犯罪證明、境外收入證明，不得向菲國境內雇主提供勞務、不對菲構成安全威脅等，且母國必須也給予菲人對等數位游牧簽證待遇等。

根據駐菲代表處的公告，台灣也開放菲人申請數位游牧簽證。

菲律賓的數位游牧簽證效期最長一年，得申請延長，菲律賓外交部將與司法部 、觀光部、移民局和稅務局協調，執行數位游牧簽證計畫。