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德國大麻合法1周年 柏林海關：攜帶入境仍面臨刑事訴訟

編譯中心／綜合25日電
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德國大麻合法化至今年4月屆滿周年，但旅客違法攜帶入境仍將面臨刑事訴訟。（美聯社）
德國大麻合法化至今年4月屆滿周年，但旅客違法攜帶入境仍將面臨刑事訴訟。（美聯社）

德國波茨坦（Potsdam）海關總署24日宣布，本月迄今在柏林布蘭登堡機場查獲3起攜帶大麻案，總量近150公斤。德國大麻規範內使用合法化這個月滿周年，但旅客違法攜帶入境仍將面臨刑事訴訟

據柏林-布蘭登堡新聞廣播電台（RBB Inforadio）報導指出，3起案件中，其中一起是用兩個行李箱夾帶，共約68公斤，是柏林布蘭登堡機場（BER）自2020年10月啟用以來查獲最大宗。

波茨坦海關總署指出，機場海關打開行李箱後，看到的就是「用灰色錫箔紙裹起來的真空包裝」，裡面裝有一種「綠褐色草本類物質」，經過藥物測試顯示，該物質為大麻。

德媒指出，該起案件的兩個行李箱各屬於同為27歲的日本籍嫌疑人，兩人從泰國曼谷（Bangkok）出發經卡達杜哈（Doha）抵達柏林。2名嫌疑人目前因涉嫌違反大麻法遭拘留起訴，將面臨刑事訴訟。

德國明鏡周刊（Der Spiegel）指出，第2起案件是18歲旅客涉嫌攜帶約50公斤大麻，一樣是從卡達多哈入境德國；接著，機場海關在復活節再度在一名女子的行李中沒收30多公斤大麻，該名女子也是從泰國曼谷轉機卡達多哈，抵達柏林。

德國大麻合法化在今年4月1日屆滿周年，依法規定，18歲以上成年人得以在法令規範內使用大麻，每人可以持有3株自種。德國也是繼荷蘭、盧森堡、西班牙和馬爾他後，實施大麻合法化的歐盟國家。

依法規定，每人在公共場所最多可持有25公克大麻，私人空間為50公克。任何針對消費大麻和宣傳大麻協會的廣告，以及贊助大麻協會的行為都屬違法。然而，隨著德國新政府即將上路，德國大麻合法化在未來也面臨考驗。

德國下屆總理、基督教民主黨（CDU）黨主席梅爾茨多次公開反對大麻合法化。

大麻合法化 德國 刑事訴訟

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