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傳1主因造成 教宗逝世4天後 內唐亞胡才首度哀悼

編譯中心／綜合25日電
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教宗方濟各21日逝世後，以色列總理內唐亞胡直到24日才首度打破沉默代表以色列哀悼；圖為在內唐亞胡24日在耶路撒冷紀念大屠殺紀念日敬獻花圈。（歐新社）
教宗方濟各21日逝世後，以色列總理內唐亞胡直到24日才首度打破沉默代表以色列哀悼；圖為在內唐亞胡24日在耶路撒冷紀念大屠殺紀念日敬獻花圈。（歐新社）

天主教教宗方濟各21日逝世後，以色列總理內唐亞胡24日打破沉默，首度代表以國哀悼教宗過世。方濟各生前曾批評以國在加薩戰爭中的軍事行動，導致雙方關係緊張。以色列外交部證實，其駐梵蒂岡大使塞德曼（Yaron Sideman）將代表以國出席教宗喪禮。

內唐亞胡辦公室在社群媒體X發文表示：「對於教宗方濟各（Pope Francis）逝世，以色列向天主教教會和全球天主教社群致上最深哀悼。願他安息。」

這是梵蒂岡21日宣布教宗離世的消息以來，內唐亞胡首度發布聲明。

以色列總統赫佐格（Isaac Herzog）是首批回應教宗離世的全球政要之一，他讚揚方濟各是「擁有堅定信仰和無限同情心的人」。以國總統多半是扮演禮儀性角色。

以色列政府對教宗逝世一事先前基本上保持沉默。以國當局曾在社群媒體上分享一則致哀貼文，但後來刪除且未說明原因。當地一家報紙指出，刪文的原因可能與方濟各生前批評加薩戰爭的言論有關。

方濟各在世時譴責哈瑪斯攻擊以色列，但也經常批評以國在加薩走廊的軍事行動，曾稱以軍空襲當地是「殘酷的行為」。

而全球各地天主教徒為離世的教宗方濟各哀悼之際，許多烏克蘭人卻對教宗留下苦澀的回憶，因為方濟各生前未明確譴責俄羅斯入侵烏國，且曾呼籲烏方應拿出「舉白旗」的勇氣，引起軒然大波。

批評者表示，方濟各曾稱俄烏戰爭是被「挑起」，並將戰爭描述為更廣泛全球對抗的一部分，是在附和俄羅斯總統府克里姆林宮的說法。

一名烏克蘭高階官員聲稱，這位阿根廷教宗受到馬克思主義思想影響，且對這個地區「一無所知」，「他並未真的了解，甚至沒有嘗試了解正在這裡發生的事情。」

與此同時，烏克蘭官員也承認梵蒂岡付出努力斡旋俄烏換俘，以及協助被俘的烏國兒童返家。這些兒童自俄軍占領區被帶走，並送至俄羅斯。

據悉，已有成千上萬民眾湧入聖伯多祿大教堂瞻仰方濟各遺容。然而，部分悼念者在莊嚴肅穆的場合中微笑自拍並上傳社群，引發其他民眾撻伐。

儘管教廷明確規定禁止拍照，並仍有不少人無視規定，引來網友抨擊自拍者「冷血」、「自戀」、「缺乏尊重」。

來自英國的女子珍妮·維納布爾斯（Janine Venables）提到，先前在西斯汀教堂內大家都遵守禁止拍照規定，這次竟有人在棺木前自拍，令她難以置信。

教宗方濟各葬禮在26日舉行；圖為教宗靈柩安放在梵蒂岡聖伯多祿大教堂。 （美聯社）
教宗方濟各葬禮在26日舉行；圖為教宗靈柩安放在梵蒂岡聖伯多祿大教堂。 （美聯社）
以色列總理內唐亞胡打破沉默，首度代表以國哀悼教宗過世。（美聯社）
以色列總理內唐亞胡打破沉默，首度代表以國哀悼教宗過世。（美聯社）

方濟各 教宗 以色列

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