俄最孤獨男孩…疑是普亭祕密兒子照片首曝 傳生母來頭大

奧運體操金牌選手卡巴耶娃（右）與俄羅斯總統普亭（左）的關係撲朔迷離。（路透）

反克里姆林宮活動人士指出，俄羅斯 總統普亭 祕密兒子的第一批照片已遭洩露。

太陽報報導，10歲的伊凡．弗拉迪米羅維奇．普亭（Ivan Vladimirovich Putin）照片22日出現在Telegram頻道「VChk-OGPU」上；該頻道據稱與間諜 和其他內部人士有聯繫，一共公布了兩張照片，一張是伊凡身穿傳統的俄羅斯哥薩克服裝盯著鏡頭，另一張則是他和普亭謠傳中的祕密情人暨據稱生母、奧運選手卡巴耶娃（Alina Kabaeva）合影。管理員還特地放大，跟普亭的舊照對比。

VChk-OGPU表示，該頻道「獲得了俄羅斯最秘密、也許最孤獨男孩的照片，這是伊凡．弗拉迪米羅維奇．普亭。他幾乎不與其他孩子交流，把所有時間都花在與警衛、家庭女教師（governesses）、老師一起」。

根據2020年時的新聞，卡巴耶娃2019年4月傳出在莫斯科一間診所剖腹產，孩子的父親據信就是普亭，但兩人都沒有承認此事。莫斯科時報引述Dossier Center一份調查報告指出，普亭和卡巴耶娃據信育有4個孩子，包括2個兒子，即據傳2015年出生於瑞士盧加諾（Lugano）的伊凡，以及2019年出生於莫斯科的弗拉基米爾（Vladimir）。

普亭1983年迎娶施列別娃（Lyudmila Shkrebneva），育有兩個成年女兒，分別是瑪麗亞．沃隆佐娃（Maria Vorontsova）和卡特琳娜．蒂霍諾娃（Katerina Tichonowa），兩人時常被傳離婚，2013年才正式公開分手。普亭從未承認是否有其他孩子，但曾無意中洩露，會和「我的孩子們」一起看兒童電影。

到目前為止，從來沒有人看過普亭傳說中的孩子。太陽報指出，他們「在戒備森嚴的宮殿圍牆後方，過著與世隔絕的生活」。