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教宗方濟各「移靈」聖伯多祿大教堂 供瞻仰遺容3天

教宗方濟各「移靈」聖伯多祿大教堂 供瞻仰遺容3天

中央社／梵蒂岡23日綜合外電報導
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梵蒂岡國務卿帕羅林樞機主教（左）21日在聖瑪爾大之家的禮拜堂內，於已故教宗方濟各遺體的前方祈禱。（美聯社）
梵蒂岡國務卿帕羅林樞機主教（左）21日在聖瑪爾大之家的禮拜堂內，於已故教宗方濟各遺體的前方祈禱。（美聯社）

羅馬天主教教宗方濟各的靈柩今天將移靈至聖伯多祿大教堂（St Peter's Basilica）供瞻仰遺容3天，預料大批天主教徒和民眾將趕在教宗安葬前，向他致上最後的敬意。

中央社引述法新社報導，生於阿根廷的教宗方濟各（Pope Francis）因中風，21日安息主懷，享壽88歲。他的靈柩今天上午9時移靈至聖伯多祿大教堂，並停靈至26日的葬禮。

民眾可自上午11時至午夜期間入場；24日瞻仰遺容的時間為上午7時至午夜；25日開放時間為上午7時至晚間7時。

26日的葬禮預料將有成千上萬的信徒到場，美國總統川普、烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）等世界領袖以及英國威廉王子（Prince William）也都將出席。

葬禮結束後，教宗的靈柩將送往他生前常去的羅馬聖母大殿（Basilica of Saint Mary Major），接著埋入地下，墓碑僅簡單刻上「方濟各」的拉丁文Franciscus。

他將成為100多年來，首位長眠於梵蒂岡之外的教宗。

教宗 方濟各 梵蒂岡

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