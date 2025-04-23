方濟各逝世／遺囑要求墓穴樸實 臨終時刻揮別貼身護士後昏迷

圖左為20日伴隨已故教宗方濟各的貼身護士斯特拉佩蒂，出席復活節活動。(歐新社)

已故教宗方濟各 (Pope Francis)的貼身護士斯特拉佩蒂(Massimiliano Strappetti)鼓勵他在復活節當天，乘坐敞篷座駕繞場問候信眾，方濟各為此向他表示感謝。教宗20日下午休息，接著平靜享用晚餐，21日凌晨5時許身體不適，守護人採取緊急措施，一個多小時後，教宗伸手向斯特拉佩蒂道別，隨後陷入昏迷。方濟各的遺囑曾要求墓穴樸實，銘文只刻拉丁文的教宗名「Franciscus」。

梵蒂岡 新聞報導，復活主日前來聖伯多祿廣場參加大禮彌撒的信眾多達5萬人，教宗方濟各在大殿中央陽台露面後，渴望乘坐敞篷座車繞行廣場並給眾人驚喜。此舉意義深遠，但方濟各起初有些畏怯，他問斯特拉佩蒂：「你相信我做得到嗎？」

斯特拉佩蒂安撫並鼓勵教宗，隨後方濟各乘車繞駛廣場，近距離問候信眾；這是他久病出院後首次，也是此生最後一次繞場問候信眾。

哥倫比亞廣播公司新聞(CBS News)報導，方濟各在保鏢簇擁下，向人群揮手致意約15分鐘，並在教宗座駕上祝福嬰幼兒。廣場上的群眾以義大利文高喊：「教宗萬歲！」

方濟各公開露面期間，沒有使用供氧管線或其他醫療輔助設備。

繞駛廣場的行程結束後，方濟各顯得精疲力盡卻心滿意足，他向斯特拉佩蒂道謝說：「謝謝你，讓我重返廣場。」

復活節下午，方濟各返回梵蒂岡的住所聖瑪爾大之家(Casa Santa Marta)休息，平靜享用晚餐。

21日凌晨5時30分左右(美東時間20日晚11時30分)，方濟各開始出現身體不適的警訊，守護他的人採取緊急措施；一個多小時後，方濟各伸手向斯特拉佩蒂道別，在床上陷入昏迷。

在方濟各臨終前守在他身旁的人表示，教宗並未受苦，一切發生得很快。

方濟各的靈柩23日移往聖伯多祿大殿(Basilica di San Pietro)供信眾瞻仰，葬禮訂26日在聖伯多祿廣場舉行。