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梵蒂岡宣布教宗方濟各逝世 享壽88歲

逾百年來首例 教宗方濟各生前安排不葬在聖伯多祿大教堂

編譯羅方妤／即時報導
新教宗方濟（中）2013年前往羅馬聖母大殿祈禱後，在大殿外向民眾打招呼。（路透資料照片）
新教宗方濟（中）2013年前往羅馬聖母大殿祈禱後，在大殿外向民眾打招呼。（路透資料照片）

梵蒂岡宣布教宗方濟各21日辭世，享壽88歲。英國衛報報導，方濟各2023年12月就透露，他已選好安息處，過世後將葬在義大利羅馬的聖母大殿（Basilica of Santa Maria Maggiore），且希望簡化葬禮流程。這將使方濟各成為繼前教宗良13世之後，逾百年來首位不安葬在梵蒂岡的天主教教宗。

聖母大殿是羅馬天主教會四座特級宗座聖殿之一，歷史可追溯至5世紀。天主教新聞網站Aleteia指出，目前共有七位教宗被安葬於此。第一位是1227年逝世的教宗何諾三世（Pope Honorius III），而最近一位被安葬於此的教宗，是1669年逝世的克勉九世（Pope Clement IX）。

衛報指出，安葬地點的選擇，表明方濟各試圖打破梵蒂岡長期以來的傳統。教宗辭世後一般會被安葬在梵蒂岡聖伯多祿大教堂下的石窟，並舉行極為隆重的儀式。聖伯多祿大教堂自1626年竣工以來，31位教宗中有24位被安葬於其石窟中。

方濟各2023年12月告訴墨西哥廣播公司N+，他辭世後會被安葬在義大利羅馬的聖母大殿，並說自己在海外訪問前後都會到聖母大殿祈禱。方濟各到訪聖母大殿至少100次，他會在聖母馬利亞和聖嬰耶穌的聖像前祈禱。

方濟各當時還說，他將簡化教宗葬禮，「我會開展一個新的儀式」。

愛爾蘭星期日獨立報說，這是另一個打破傳統的舉措，就像方濟各當初決定不住在教宗官邸宗座宮一樣。

教宗 方濟各 梵蒂岡

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