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方濟各出身阿根廷 任教宗後出訪65國卻從未回家鄉

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羅馬天主教教宗方濟各。（美聯社）
羅馬天主教教宗方濟各。（美聯社）

路透報導，21日過世的天主教教宗方濟各是1300年來第一位非歐洲籍教宗，他的家鄉在阿根廷，當上教宗後訪問了65個國家地區，卻從未回到阿根廷。

-方濟各本名伯格里奧（Jorge Mario Bergoglio），1936年12月17日出生於阿根廷布宜諾斯艾利斯，是義大利移民的後裔。1969年晉鐸成為耶穌會神父，從1973年至1979年擔任阿根廷耶穌會領袖。於1992年成為布宜諾斯艾利斯輔理主教，並於1998年晋升為該市總主教。2001年由時任教宗若望保祿二世任命為樞機主教。

- 伯格里奧在2013年三月底當選教宗，接替辭職的前教宗本篤十六世。伯格里奧因尊敬聖方濟而選擇以方濟各為名，表示注重貧困、和平和環境保護等問題。

- 方濟各是1300年來首位非歐洲籍教宗，也是第一位來自拉丁美洲的教宗，第一位出任教宗的耶穌會成員。耶穌會致力於教育和社會正義著稱，包括與貧困和邊緣人士合作。

- 方濟各避開了許多教宗傳統禮遇，寧願住在梵蒂岡的賓館，而不是華麗的教宗公寓。他簡化了教宗服裝，戴塑膠手表，並選擇乘坐一輛簡單的家用車出行。

- 他上任後很快就與保守派發生衝突，保守派一開始就對他的非正式風格感到不滿。他要求教會對LGBT人士和離婚的天主教徒更加友好。

- 方濟各任內出訪47次，訪問了65個國家地區，行程超過465,000公里，然而他從未返回家鄉阿根廷。

- 他在梵蒂岡內部進行改革，強調透明度和財務改革，並任命更多女性擔任高級職務。然而，他也被視為一位隨興的領導者，常常發表脫稿言論，難以預測，令梵蒂岡官員大感意外。

教宗 方濟各 阿根廷

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