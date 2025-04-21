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新教宗 溫和派帕羅林樞機呼聲高

編譯盧炯燊／即時報導
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外媒報導稱，帕羅林樞機是新教宗最熱門人選。圖為他18日在梵蒂岡。（路透）
外媒報導稱，帕羅林樞機是新教宗最熱門人選。圖為他18日在梵蒂岡。（路透）

教宗方濟各辭世，此前即多次傳出病危，引發外界猜測其繼任者，已有數位樞機主教（即紅衣主教）被視為熱門人選。

外媒報導稱，70歲的帕羅林樞機最被看好。他自2013年起擔任梵蒂岡國務卿，在樞機主教團中的地位崇高。其立場傾向並不偏左或右，咸被認為是教廷內理智的溫和派人物。

帕羅林最近接受義媒訪問時就表示，每個人都能為和平做出貢獻，但絕不能透過踐踏人民權利而片面強加於人，否則永遠不會有公正和持久和平。

72歲的艾爾德樞機也獲看好，這位匈牙利籍神父2003年由時任教宗若望保祿二世任命為紅衣主教。他屬保守派，反對離婚或再婚的天主教徒接受聖餐。

菲律賓馬尼拉總主教塔格萊則可能成為首位來自亞洲的教宗。67歲的他是由前教宗本篤16世任命為紅衣主教，2019年擔任教廷萬民福音傳播部部長。

與艾爾德樞機相反，他的立場左傾，一再批評教會對同性戀、未婚媽媽等教徒所採取的態度，更直言「許多屬於這些群體的人都被(教會)打上烙印，導致給社會廣泛孤立」。

義大利主教會議主席，69歲的祖皮樞機， 2019年由方濟各任命為紅衣主教後，多次以教宗特使身分外訪，曾前往烏克蘭會見總統澤倫斯基，到過北京與中國政府歐亞事務特別代表李輝討論烏克蘭戰爭問題，也到過華盛頓與時任總統拜登會晤。

在擔任樞機前，祖皮就對LGBTQ社區持積極看法，認為應採取新的牧靈方式對待「我們的LGBT兄弟姐妹」。

來自美國威州，77歲的伯克樞機屬於教會極端保守派，公開反對教宗方濟各開放、自由的哲學思想，也說過，包括總統拜登在內支持墮胎合法化的天主教政客，不應領聖餐。

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