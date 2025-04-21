我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

梵蒂岡宣布教宗方濟各逝世 享壽88歲

資深策士：民主黨不懂為何輸川普 續關注選民不在乎議題

梵蒂岡宣布教宗方濟各逝世 享壽88歲

編譯羅方妤／即時報導
教宗方濟各。（美聯社）
教宗方濟各。（美聯社）

英國天空新聞報導，梵蒂岡宣布，教宗方濟各逝世，享壽88歲。

梵蒂岡 方濟各 教宗

上一則

尹錫悅內亂罪二度開庭 被告席畫面首曝光 老神在在閉目養神

延伸閱讀

教宗出院後首度現身復活節活動 短暫晤范斯談移民

教宗出院後首度現身復活節活動 短暫晤范斯談移民
教宗出院後首度現身重大場合 為信眾送上復活節祝福

教宗出院後首度現身重大場合 為信眾送上復活節祝福
副總統范斯會晤教宗方濟各 互道復活節祝福

副總統范斯會晤教宗方濟各 互道復活節祝福
教宗方濟各持續康復 預料出席復活主日活動

教宗方濟各持續康復 預料出席復活主日活動

熱門新聞

柯克比投資公司副董事長哈爾比滑雪意外身亡。(取自柯克比投資公司官網)

樂高集團投資公司副董事長 瑞士滑雪意外身亡

2025-04-15 09:00
22歲網紅薩勒靠著居家裸體清潔賺進高薪。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ Lucas Andrade）

22歲巴西全裸女僕清潔生意接不完 這些富人最愛找她

2025-03-28 22:39
圖為中國籍戰俘張仁博（左）和王廣軍（右）。歐新社

中國戰俘控俄羅斯說謊 勸同胞勿參加烏克蘭戰爭

2025-04-15 11:15
日本首相石破茂17日於東京官邸回應記者提問。(路透)

石破茂上NHK談「關稅談判」 曝川普擬複製美日模式到全球　

2025-04-20 08:40
位於英格蘭斯康紹普的英國鋼鐵公司。(美聯社)

英國當局接管中資鋼鐵公司 商貿大臣：政府以前太天真

2025-04-13 14:03
俄羅斯總統普亭。(路透)

普亭宣布與烏克蘭休戰 直至下周一

2025-04-19 10:40

超人氣

更多 >
被拋棄9天追100公里 黃金獵犬找到新墨州飼主狂咬報復

被拋棄9天追100公里 黃金獵犬找到新墨州飼主狂咬報復
亞裔重刑犯被判40年 面臨ICE遣返 因這行為獲特赦

亞裔重刑犯被判40年 面臨ICE遣返 因這行為獲特赦
移民局要你離境? 美國公民若收到通知該怎麼辦

移民局要你離境? 美國公民若收到通知該怎麼辦
石破茂上NHK談「關稅談判」 曝川普擬複製美日模式到全球　

石破茂上NHK談「關稅談判」 曝川普擬複製美日模式到全球　
川普2.0百日狂飆無人制衡 世界秩序因他劇變重組

川普2.0百日狂飆無人制衡 世界秩序因他劇變重組