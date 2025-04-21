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梵蒂岡宣布教宗方濟各逝世 享壽88歲
資深策士：民主黨不懂為何輸川普 續關注選民不在乎議題
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梵蒂岡宣布教宗方濟各逝世 享壽88歲
編譯羅方妤／即時報導
2025-04-21 04:13 ET
教宗方濟各。（美聯社）
英國天空新聞報導，
梵蒂岡
宣布，
教宗
方濟各
逝世，享壽88歲。
梵蒂岡
方濟各
教宗
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