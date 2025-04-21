對救護車開火釀15死 以軍認錯、解職一指揮官

在救援任務中遭到以色列砲火襲擊的醫務人員遺體。(路透)

以色列 軍方20日表示，針對上月有救援人員在加薩 走廊因以軍攻擊喪命一事，以軍調查發現該事件存在「數項專業失誤」，一名指揮官將因此被解職。

路透報導，今年3月23日加薩走廊南部城市拉法附近發生3起槍擊事件，導致15位醫護人員及其他救援人員喪生。他們的遺體被埋在淺墳中，一周後被聯合國（UN）和巴勒斯坦 紅新月會（Palestinian Red Crescent）人員尋獲。

以色列軍方20日發布聲明指出，一位指揮官將被懲戒，另一位當時在現場擔任戰地指揮官的後備役軍人將因未提供完整且準確的報告，而被解除目前職務。

以色列軍方提到，調查發現涉事人員犯下數項專業失誤、違反命令及未能充分報告事件等情況。

巴勒斯坦紅新月會本月初公布了遇難的救援人員手機內的影片，影片顯示救護車在行駛時車頭燈亮著，警示燈閃爍，卻仍然遭到以色列部隊開槍射擊。

中央社引述法新社報導，這起事件引發國際譴責，聯合國人權事務高級專員圖克（Volker Turk）甚至擔憂這可能構成戰爭罪。

以色列軍方對這起事件的調查負責人哈爾－伊文（Yoav Har-Even）少將20日承認，涉事以國部隊犯下「錯誤」。

當被問及他是否認為該事件代表以色列軍隊內普遍存在的問題，哈爾－伊文告訴記者：「我們認為這是個錯誤，但不認為它是每天發生的錯誤。」

以色列軍方也證實，他們在3月23日攻擊事件後拘留了一名醫護人員。

據巴勒斯坦加薩地帶衛生部門20日發布的數據，過去24小時內，以色列軍隊在加薩地帶的軍事行動造成至少44人死亡、145人受傷。

另一方面，現年88歲的羅馬天主教教宗方濟各遵循醫囑限制工作量，20日並未主持梵蒂岡的復活節彌撒，但在活動尾聲為「致全城與全球」（Urbi et Orbi）文告露面，他再度呼籲加薩走廊立即停火。

教宗因為肺炎住院長達5周之前，早已加強力道批評以色列在加薩走廊的軍事行動，今年1月他曾形容加薩人道處境「非常嚴峻且令人羞愧」。

在復活節文告中，教宗形容加薩處境「引人關注且極其惡劣」，他呼籲巴勒斯坦武裝團體「哈瑪斯」（Hamas）釋放剩餘以色列人質，同時譴責全世界「令人擔憂的」反猶太主義趨勢。

文告指出：「我呼籲交戰各方停火、釋放人質，並援助渴望未來擁有和平的飢民。」