日本觀測：北極冬季海冰面積 創46年來新低

北極圈內的浮冰。（新華社）

根據日本 宇宙航空研究開發機構和國立極地研究所聯合發布新聞公報說，該機構在3月觀測到的今年北極海冰最大面積為1379萬平方公里，但這一數據為日本1979年有衛星觀測以來的最低值。

文匯報引述新華網報導，公報指出，北極海冰面積在每年10月至次年3月的冬季期間持續擴大，通常到3月達到一年的最大值。利用日本水循環變動觀測衛星「水滴」號搭載的高性能微波輻射計2號等的觀測數據，兩家機構的研究人員分析了北極海域的海冰分布情況，發現3月20日海冰面積達到1379萬平方公里，為今年最大面積。

報導指出，通過對比46年間的觀測數據，研究人員發現此前記錄的歷史同期這一數據最低值為2017年3月5日的1392萬平方公里，今年數據創下新低。經過分析研究人員認為，今年北極海冰最大面積創下歷史新低的原因之一是2024年12月至2025年2月北極和周邊海域氣溫比往年偏高。

公報認為，北極海冰面積減少與全球氣候變化密切相關，並可能對未來的氣象模式和海洋環境造成影響。