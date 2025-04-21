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日本觀測：北極冬季海冰面積 創46年來新低

編譯中心／綜合20日電
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北極圈內的浮冰。（新華社）
北極圈內的浮冰。（新華社）

根據日本宇宙航空研究開發機構和國立極地研究所聯合發布新聞公報說，該機構在3月觀測到的今年北極海冰最大面積為1379萬平方公里，但這一數據為日本1979年有衛星觀測以來的最低值。

文匯報引述新華網報導，公報指出，北極海冰面積在每年10月至次年3月的冬季期間持續擴大，通常到3月達到一年的最大值。利用日本水循環變動觀測衛星「水滴」號搭載的高性能微波輻射計2號等的觀測數據，兩家機構的研究人員分析了北極海域的海冰分布情況，發現3月20日海冰面積達到1379萬平方公里，為今年最大面積。

報導指出，通過對比46年間的觀測數據，研究人員發現此前記錄的歷史同期這一數據最低值為2017年3月5日的1392萬平方公里，今年數據創下新低。經過分析研究人員認為，今年北極海冰最大面積創下歷史新低的原因之一是2024年12月至2025年2月北極和周邊海域氣溫比往年偏高。

公報認為，北極海冰面積減少與全球氣候變化密切相關，並可能對未來的氣象模式和海洋環境造成影響。

日本共同社報導，除格陵蘭島東側外，大部分海域海冰範圍均呈現縮小趨勢。在靠近海冰分佈南限的鄂霍次克海，今年2月的海冰平均面積有第二個小數值紀錄。

北極圈內的浮冰。（路透）
北極圈內的浮冰。（路透）

日本 格陵蘭

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