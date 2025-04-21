教宗出院後首度現身復活節活動 短暫晤范斯談移民

教宗方濟各20日出席復活節彌撒。(美聯社)

英國天空新聞報導，羅馬天主教教宗方濟各 上月出院後首度現身重大場合。他20日搭乘教宗座駕穿越聖伯多祿廣場人群，為聚集慶祝復活節 的上萬名信眾送上祝福。

方濟各2月14日因呼吸困難被送進羅馬的傑梅利醫院，一度病危，3月23日才出院。

88歲的方濟各坐著輪椅，被推到聖伯多祿大教堂入口處陽台，再搭乘教宗座駕穿越聚集在聖伯多祿廣場的人群。他看起來很虛弱，信眾以歡呼和掌聲迎接方濟各，反覆高呼「教宗萬歲」。

這是方濟各因肺炎住院五周接受治療以來，公開露面最久的一次。

路透報導，現年88歲的教宗方濟各(Pope Francis)坐在白色座駕後方加高的椅子上，群眾則於聖伯多祿廣場(Saint Peter's Square)內部的通道旁排排站，許多人高喊「教宗萬歲」。

教宗方濟各20日在復活節彌撒後，搭乘教宗座駕穿越聖伯多祿廣場，向信眾揮手致意。(路透)

聖伯多祿廣場因為復活節而裝飾著五彩繽紛的鮮花，教宗座駕於廣場周邊幾處短暫停留，助手從群眾中抱來小嬰兒讓教宗給予祝福。

在助手宣讀「致全城和全球」祝福文告前，方濟各向群眾表示，「兄弟姊妹們，復活節快樂」，並呼籲結束烏克蘭和加薩衝突。

文告寫道：「願復活的基督賜予受戰爭摧殘的烏克蘭他的復活節平安之禮，並鼓勵各方繼續努力，實現公正且持久的和平。在這個禧年，願復活節也成為釋放戰俘和政治犯的合適時機。」

方濟各19日和訪問羅馬的副總統范斯會面。梵蒂岡稱兩人針對國際衝突、移民和囚犯等議題交換意見。

范斯周末與家人一同造訪義大利，他並與梵蒂岡高階官員進行更正式的談話。

教宗和梵蒂岡官員之前抨擊川普總統(Donald Trump)政府的幾項政策，包括遣返數以百萬計移民，以及廣泛削減美國對外援助和國內福利計畫。

方濟各稱打擊移民是一種「丟臉的事」。在2019年成為天主教徒的范斯，則引用中世紀天主教教理為此一政策辯護。