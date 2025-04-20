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教宗方濟各持續康復 預料出席復活主日活動

中央社／梵蒂岡19日電
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羅馬天主教教宗方濟各幾周前還因肺炎住院，如今預料將出席在梵蒂岡舉行的復活節慶祝活動。（歐新社）
羅馬天主教教宗方濟各幾周前還因肺炎住院，如今預料將出席在梵蒂岡舉行的復活節慶祝活動。（歐新社）

羅馬天主教教宗方濟各（Pope Francis）幾周前還因肺炎住院、命懸一線，如今預料將出席明天在梵蒂岡舉行的復活節慶祝活動，讓全球天主教徒雀躍不已。

法新社報導，88歲的教宗健康狀況欠佳，今年2月14日住院，在治療38天後於3月23日出院。

復活節是基督宗教最重要的節日。教宗預計當地時間明天中午，在俯瞰聖伯多祿廣場（Saint Peter's Square）的陽台發表「致全城與全球」（Urbi et Orbi）文告。

教廷新聞辦公室讓各方知道教宗有可能會現身復活主日活動，但未實際確認他會參與其中，強調一切視教宗的健康狀況而定。

他呼吸狀況已有所改善，上周兩次公開露面時已不再使用氧氣鼻導管，但他發聲仍然微弱。

他可能會將復活節講道的宣讀交由他人負責，這篇講道通常會反映全球衝突與危機。

今年是方濟各2013年成為全球14億天主教徒的精神領袖以來，首次缺席了絕大多數的聖周活動，包括昨天在羅馬競技場的「十字苦路」儀式和今天在聖伯多祿大教堂（Saint Peter's Basilica）舉行的復活節守夜儀式，並將這些職責交給紅衣主教代為執行。

儘管如此，他今天還是在聖伯多祿短暫露面，向來訪者問好。

約300名紅衣主教、主教和神父明天將出席聖伯多祿廣場的復活節彌撒，紀念耶穌基督的復活，廣場將布滿成千上萬的花卉。

教宗 復活節 方濟各

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