石破茂上NHK談「關稅談判」 曝川普擬複製美日模式到全球　

日本首相石破茂17日於東京官邸回應記者提問。(路透)

路透報導，美日近日展開貿易談判受到國際高度關注，日本 首相石破茂20日在日本放送協會（NHK）節目「日曜討論」中坦言對川普 親自出馬「出乎意料」，說明對日本的重視程度，但石破也強調日方在匯率討論上將秉持「公平原則」，且表態防衛議題和關稅 並不掛勾，並將積極爭取對雙方有利的最終成果。

NHK報導，談及川普16日親自參加日美首次談判，石破表示：「雖然有些出乎意料，但這也顯示他相當重視日本。我認為這是一種訊號，說明川普會發揮領導力做出最終決斷。」

石破也引述經濟再生大臣赤澤亮正提到，川普多次表示「日本是最重要的、是第一順位」，並提到川普可能希望把與日本的合作模式推廣成全球典範。

被問及若美方要求日方協助推升日圓時將如何應對，石破表示：「日方必須秉持公平原則處理這個問題。」但並未進一步說明細節。日本長年否認操縱匯率，過去也多半試圖防止日圓升值損害出口導向型經濟。不過，日本去年曾為了支撐日圓，在外匯市場進行干預。

NHK指出，石破坦言美方在談判中的優先事項「就是貿易赤字」，他補充，不僅是對日本，消除對全球各國的貿易赤字是川普最重視的目標。

另外，石破不排除買進更多美國能源，並且放寬對美國進口車的非關稅壁壘。石破透露：「無論是面對面還是通話中，川普都曾提到『美國車幾乎沒在日本街頭跑』。這似乎深深烙印在美方心中。」

針對安全保障議題，石破則明確表示：「這是與貿易無關的領域，我們不會與關稅議題混為一談。日本的國防努力並不是因為美國要求，而是基於我們要自己保護自己。」川普在關稅談判時表示，駐日美軍駐留經費只由美國單方面承擔「並不公平」。

針對後續談判的方向，石破表示：「並不是越快越好，必須花時間好好討論，並達成雙方最理想的結果。但這並不代表可以無限拖延，而是要展開實質、深入的對話。」

最後石破強調：「最終將由我與川普共同做出談判結果。在此之前我們會進行密集的討論，並選擇最適合的時機訪美，以爭取最理想的結果。政府也將全力以赴。」