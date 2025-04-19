我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

別讓川普失耐心 美官員曝烏90%同意和平方案 就看俄態度

疑洩密媒體 Politico：五角大廈3官員遭開除

義大利美女總理頻灌迷湯 川普似沒有實質改變

編譯易起宇／綜合18日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
義大利總理梅洛尼（左）17日訪問華府，和美國總統川普在白宮相談甚歡。（路透）
義大利總理梅洛尼（左）17日訪問華府，和美國總統川普在白宮相談甚歡。（路透）

義大利美女總理梅洛尼（Giorgia Meloni）17日到白宮和美國總統川普進行會談，獲得川普的大方稱讚，但整場會談川普仍只釋出非常少實質重點，他的友善態度是否會轉化為修補關係，還有待觀察。

彭博資訊報導，梅洛尼這場會談與川普一路相談甚歡，她幾乎全程不斷大聲稱讚川普或複述川普的政治理念，像是支持川普對抗「覺醒文化」（woke）和「多元、平等、共融」（DEI）。

梅洛尼還吹噓自己讓川普答應了在不久將來前往羅馬，並且會考慮在那裡與其他歐盟領袖進行會談。這將是川普首次表達可能願意緩和不斷升級的相互報復性關稅。

川普在白宮告訴記者：「每個人都喜歡她並尊重她，我不會這樣子形容很多人，但我會說她征服了全歐洲。」

不過，這場會談仍然未能談成多少實質成果。雖然川普表示他預期會和歐盟達成貿易協議，但據彭博早先報導，這些協商實質上已經破局。歐盟首席貿易談判官員14日與美國商務部長盧特尼克和貿易代表葛里爾會談，結果還是無法搞清美方的立場和目的。

川普也表示他不急著與歐洲達成協議。這樣一來，對義大利或歐盟來說，風險將高到不行。川普對幾乎所有歐洲進口品課徵的對等關稅稅率為20%，汽車和金屬則是25%。另外川普政府還計劃對半導體和藥品課徵關稅。

梅洛尼已為自己與川普的雙邊會談籌備多月。知情人士表示，梅洛尼和她的團隊私下對川普抨擊烏克蘭和貿易等議題的演說內容感到灰心，但她們擔心與川普的會談破裂，最後還是選擇了盡量減少抵抗和避免直接批評川普。

梅洛尼向川普承諾，將會加碼購買美國液化天然氣（LNG），義大利企業也將在未來幾年投資美國約100億歐元。

她告訴川普：「對我來說的目標是讓西方再次偉大，而我想我們之間能夠合作。」川普回應她說：「我們可以。」

義大利總理梅洛尼（左）17日訪問華府，和美國總統川普在白宮相談甚歡。（路透）
義大利總理梅洛尼（左）17日訪問華府，和美國總統川普在白宮相談甚歡。（路透）
義大利總理梅洛尼（左）17日訪問華府，和美國總統川普在白宮相談甚歡。 (美聯社...
義大利總理梅洛尼（左）17日訪問華府，和美國總統川普在白宮相談甚歡。 (美聯社)

川普 梅洛尼 歐盟

上一則

1根香蕉6歐元…伊斯坦堡機場餐飲全球最貴成「另類景點」

下一則

大馬華文媒體國旗插圖缺新月 首相要查：非同小可

延伸閱讀

川普再施壓 要哈佛交出每一筆外國資助紀錄

川普再施壓 要哈佛交出每一筆外國資助紀錄
馬斯克、貝森特宮鬥 國稅局代局長3天下台

馬斯克、貝森特宮鬥 國稅局代局長3天下台
施凱爾與川普通話談英美貿易 關注烏克蘭伊朗情勢

施凱爾與川普通話談英美貿易 關注烏克蘭伊朗情勢
川普否認被普亭耍：俄烏談判若出現這情形 美國就放棄

川普否認被普亭耍：俄烏談判若出現這情形 美國就放棄

熱門新聞

柯克比投資公司副董事長哈爾比滑雪意外身亡。(取自柯克比投資公司官網)

樂高集團投資公司副董事長 瑞士滑雪意外身亡

2025-04-15 09:00
22歲網紅薩勒靠著居家裸體清潔賺進高薪。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ Lucas Andrade）

22歲巴西全裸女僕清潔生意接不完 這些富人最愛找她

2025-03-28 22:39
圖為中國籍戰俘張仁博（左）和王廣軍（右）。歐新社

中國戰俘控俄羅斯說謊 勸同胞勿參加烏克蘭戰爭

2025-04-15 11:15
位於英格蘭斯康紹普的英國鋼鐵公司。(美聯社)

英國當局接管中資鋼鐵公司 商貿大臣：政府以前太天真

2025-04-13 14:03
烏克蘭發現頓內次克地區的2名戰俘是「替俄軍作戰的中國公民」，並且搜出其身上的證件和銀行資料，是戰爭爆發以來首次俘虜的中國籍戰鬥人員。(截自YouTube烏克蘭官方公開影片)

美官員：為俄作戰中國公民是傭兵 與中國政府無直接關係

2025-04-12 13:49
中國國家主席習近平14日啟程東協國家訪問之旅，第一站抵達越南，越共中央總書記蘇林為習近平舉行隆重歡迎儀式。習近平呼籲加強中越貿易關係，並簽署45份合作文件。(新華社)

習近平訪越南簽45項合作案 川普：兩國在研究如何搞垮美國

2025-04-14 22:47

超人氣

更多 >
河南男子在足浴店被女技師摸下體 「上床」後損失大了

河南男子在足浴店被女技師摸下體 「上床」後損失大了
不太運動也能長壽？新研究：多做這2件事

不太運動也能長壽？新研究：多做這2件事
「烏雲之上」才仆街… 孫儷新戲一開播收視登頂 網：娘娘氣勢回來了

「烏雲之上」才仆街… 孫儷新戲一開播收視登頂 網：娘娘氣勢回來了
「拒為馬斯克生孩子」華裔美女網紅在X發文回應了

「拒為馬斯克生孩子」華裔美女網紅在X發文回應了
紐約市低收入現金補助 28日起須提交積極求職或無法工作證明

紐約市低收入現金補助 28日起須提交積極求職或無法工作證明