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漲幅50年最大 日本米價翻倍 婦赴韓扛9kg白米

編譯中心／綜合18日電
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日本民眾近來深受米價飆漲之苦。圖為香港一家超市出售來自日本米。（路透資料照片）
日本民眾近來深受米價飆漲之苦。圖為香港一家超市出售來自日本米。（路透資料照片）

受到3月米價狂漲逾90%、為50多年來最大漲幅的影響，日本3月不計能源價格的核心消費者物價指數（CPI）加速攀升，支持日本銀行（央行）繼續升息的立場，但同時美國關稅措施誘使經濟前景蒙上陰影，使日銀陷入兩難困境。

根據「朝鮮日報日本語版」的報導，近期日本國內米價飆漲，讓許多日本民眾大喊吃不消。有一位喜愛旅遊的中年主婦@piston28880983在X平台上分享，她利用去菲律賓宿霧旅遊的機會，經由南韓首爾返回日本，並趁機在首爾超市購買了4公斤白米與5公斤糙米。她指出，南韓米價僅為日本的三分之一。

日本18日公布，3月核心CPI比去年同期攀升3.2%，高於2月的3%，符合經濟學家預期，卻已是連三年每個月都高於日銀的2%目標。

在主要品項中，不計生鮮項目的食品價格3月上漲6.1%，稻米價格更飆漲92.1%，為1971年開始發布可比較數據以來的最大漲幅。

最新通膨數據支持日銀繼續漸進式升息的路線，但生活成本走揚對消費者衝擊，將成為決策官員的頭痛問題，現在還面臨美國總統川普對進口汽車與鋼鋁課徵25%關稅，美國在與日本貿易談判期間，又對日本課徵10%對等關稅的衝擊，束縛住日銀的手腳。

日銀將在5月1日公布利率決策，彭博經濟學家預期屆時將按兵不動，等到7月再升息。

日本3月不計能源價格的核心消費者物價指數（CPI）加速攀升，支持日本銀行（央行）...
日本3月不計能源價格的核心消費者物價指數（CPI）加速攀升，支持日本銀行（央行）繼續升息的立場。（歐新社）

日本 關稅 南韓

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