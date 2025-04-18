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韓企在美註冊餃子外觀 中網罵翻：文化挪用

編譯中心／綜合17日電
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南韓CJ公司成功在美申請餃子外觀專利。圖為餃子示意圖。（本報資料照片）
南韓CJ公司成功在美申請餃子外觀專利。圖為餃子示意圖。（本報資料照片）

美國專利商標局（USPTO）網站顯示，南韓CJ第一製糖公司在美國註冊的餃子（Dumpling）外觀專利，獲得批准。事件曝光後引發中國網友們不滿，痛斥太離譜。有中國律師提醒，中國企業在美國銷售的餃子若符合專利列明的外貌特徵，可能會構成侵權。

中媒「封面新聞」16日查閱美國專利商標局網站發現，南韓CJ公司在美國申請的餃子外觀專利獲得通過，該餃子外觀專利申請日期為2023年2月24日，生效日期是4月8日，專利保護期限是15年。

申請文件引用的是南韓的專利優先權，即現在南韓申請專利，再到國外申請。而獲批的外觀專利，形狀、包法與一般常見的中國餃子非常類似。

青楓（廣州）管理諮詢有限公司市場總監鍾健龍表示：「CJ公司分別在日本、南韓、美國及世界產權組織都註冊了名為『餃子』的外觀專利。」他表示，申請該專利更多地屬於行銷噱頭，實際廣告效應遠超設計的價值：「侵權風險較小，美國專利強調新穎性和創造性，這兩者他都不兼備……只要提供早一年的在先證據，就可以無效掉對方的專利。」

鍾健龍提醒，一旦陷入侵權糾紛，律師費成本可能要數萬美元。「小企業若不想陷入侵權糾紛，最好還是避免使用這類形狀。」

中國網友們痛批南韓「文化挪用」，將中國傳統文化資源占為己有，認為中國業者應該趕快去申請餃子的各種其他外觀專利，甚至是各種餡料的專利。

餃子 南韓 日本

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