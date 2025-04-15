新加坡解散國會 5月3日舉行全國大選投票

新加坡總理黃循財接任PAP秘書長後，首次面臨大選考驗。（路透）

新加坡 15日解散國會，新的全國大選投票 日訂於5月3日。美聯社報導，總理黃循財的長期執政黨人民行動黨（PAP）幾乎篤定勝選，但該黨2020年大選時因選民對政府日益不滿而選情受挫，黃循財這次將力求贏得更漂亮。

法新社引述星國政府聲明報導，總統尚達曼15日已在黃循財建議下解散國會，提名日則訂於4月23日。

新加坡1965年獨立以來一直由PAP執政；前總理李顯龍去年5月在執政20年後卸任，代表第一任總理李光耀開啟的「李氏王朝」結束，黃循財則接任第4任總理。

2020年新冠疫情 期間舉行的大選中，PAP仍在國會93席裡拿下83席絕對多數，但在野勢力國會席次也有斬獲，從6席增至10席；PAP的得票率也掉到約61%，接近歷史低點。

這次將是黃循財接任PAP秘書長後首次面臨大選考驗。他已設法向心懷不滿的年輕選民伸手，推出「新加坡攜手前進運動」；該運動意在就經濟就業、教育等領域，諮詢學生在內的新加坡人來擘畫星國發展藍圖。

美聯社說，PAP將派出逾30名新候選人來提升該黨活力。

面臨美國關稅衝擊全球貿易系統及經濟不確定性，黃循財已提醒「你讓誰掌舵很重要」。他日前在臉書發文說，「我們眼前最大的競爭不是政黨之間，而是新加坡對上世界」。