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因關稅暫停輸美 中國聖誕飾品、勞力士…恐從美貨架「消失」

編譯中心／綜合14日電
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川普關稅上路衝擊各類產品對美國出口，包括聖誕飾品。（路透）
川普關稅上路衝擊各類產品對美國出口，包括聖誕飾品。（路透）

在美國總統川普掀起的新一輪關稅政策衝擊下，從亞洲到歐洲，愈來愈多企業選擇暫停對美國市場的出貨，涵蓋汽車、玩具、電子產品與珠寶等多項商品。這也意味著美國消費者即使想買東西，可能也買不到，因為貨物正堆積在港口。

專家指出，未來數周內，部分商品可能將從美國商店貨架上消失，因企業正權衡加徵關稅的成本，並考慮降低對美國市場的曝險。

多家企業為因應突如其來的關稅風險，紛紛暫停運輸作業。全球玩具零售商Five Below發函通知供應商，自4月10日起停止接收來自中國的貨物，並要求退回已裝載的貨櫃。同樣受到波及的還有Basic Fun、Framework與Razer等企業，前者已全面中止中國製玩具出貨，後兩者則陸續停止筆電在美銷售。

路透報導，中國聖誕飾品製造商表示，來自美國的訂單已停止，而這類商品的訂單通常會在4月中前敲定。

汽車業者也採取應變行動。奧迪與三菱已暫停新車交車，捷豹路虎與日產汽車則宣布自4月起暫停部分車型出口至美國。賓士更考慮停止銷售旗下最便宜的車款，因新關稅將使這類車款無利可圖。

此外，瑞士高端鐘表品牌如愛彼、百年靈與勞力士也選擇暫停出口至美，因美方針對瑞士製產品課徵高達31%的關稅。消費電子業者同樣受創，日本遊戲主機製造商任天堂宣布延後Switch 2的美國預購計畫，表示需重新評估市場與稅負變化後再做安排。

發展中國家出口產業首當其衝。孟加拉服裝業者指出，37%的高額關稅導致美國買家已全面停止下單；印度裸鑽業者則表示，10%的進口稅雖低於預期，卻已壓縮原本僅3%至5%毛利的利潤空間。

貿易公司與物流業者也觀察到港口壅塞的情況愈加嚴重。部分企業選擇暫停集貨作業，使得貨物堆積在集裝場與港口，短期內恐進一步推高美國消費品價格，甚至造成斷貨。

關稅 零售商 印度

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