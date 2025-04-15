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「證人說謊」 尹錫悅首次庭審拒認內亂罪 82分鐘逐一駁指控

編譯中心／綜合14日電
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尹錫悅的支持者在首爾中央地方法院聲援。（路透）
尹錫悅的支持者在首爾中央地方法院聲援。（路透）

南韓前總統尹錫悅去年宣布戒嚴被控涉嫌內亂罪，刑事審判14日在南韓首爾中央地方法院首度開庭審理。尹錫悅出庭為自己辯護，表示戒嚴僅持續數小時根本不構成內亂，並指證人說謊，自稱未曾下令逮捕政界人士，全盤否認控罪。

尹錫悅去年12月3日宣布戒嚴，不僅出動軍警強闖封鎖國會與中選會，當時的政府官員也作證稱尹錫悅下令逮捕朝野主要政治人物。他最終在4日遭彈劾下台。

韓聯社報導，首爾中央地方法院刑事合議25庭當天上午10時至下午6時20分開庭審理該案，庭審禁止攝影或錄影。

在開庭陳述中，尹錫悅用時82分鐘逐一反駁檢方指控。報導說，在檢方陳述起訴要點後，尹錫悅認為，起訴書僅列出12月3日晚間10時30分至隔天凌晨2、3時之間幾小時內發生的調查內容，「僅以這段才持續幾小時、且在國會要求下立即以非暴力方式解除的事件，就指控叛亂罪，這種起訴方式違反法律原則」。

尹錫悅說，戒嚴過程全程未發生任何暴力行為，將該事件認定為內亂缺乏法理依據。他指出，發布戒嚴令的目的是向民眾傳達和平穩定訊息。

檢方則指尹錫悅在宣布戒嚴前的國政觀點與相關準備行動，顯示其有意「發動暴動」，目的是「破壞憲法秩序」。

這場庭審持續到晚間6時20分，在問到關於戒嚴當天致電情報院前次長洪壯源要求逮捕政治人士，尹錫悅先是否認，稱「若有需要對國情院下達指示，會透過國情院院長，從不會與次長直接通話」。

尹錫悅表示：「所謂我指示次長去抓人，或是透過反間諜司令官去逮捕誰，這些全是天大的謊言。」

在正式庭審開始前，尹錫悅方面要求法院重新安排庭前會議，以梳理案件爭點。法院表示，將於月21日舉行第二次庭審，並在此後討論庭前會議的相關程式。關於庭審安排，法院表示將以「每兩周舉行三次」原則，視情況決定具體日期。

此外，2名軍方前線人員趙成賢及金亨基出庭作證，皆保持與先前相同證詞，表示緊急戒嚴當時曾收到「將國會議員拉出會議廳」的指示。尹錫悅方對進行趙成賢及金亨基的證人審問強烈提出異議，認為有程序上的問題。

南韓首爾中央地方法院14日針對主導去年戒嚴內亂首度開庭審理，前總統尹錫悅搭乘黑色...
南韓首爾中央地方法院14日針對主導去年戒嚴內亂首度開庭審理，前總統尹錫悅搭乘黑色專車從地下停車場進入法院。（歐新社）

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