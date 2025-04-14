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南韓戒嚴之亂首開庭 尹錫悅拒認罪 稱抓政要是「扯謊」

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南韓戒嚴之亂首開庭 尹錫悅拒認罪 稱抓政要是「扯謊」

編譯盧思綸／即時報導
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南韓首爾中央地方法院14日針對主導去年戒嚴內亂首度開庭審理，前總統尹錫悅搭乘黑色專車從地下停車場進入法院。（歐新社）
南韓首爾中央地方法院14日針對主導去年戒嚴內亂首度開庭審理，前總統尹錫悅搭乘黑色專車從地下停車場進入法院。（歐新社）

韓聯社報導，南韓首爾中央地方法院14日針對主導去年戒嚴內亂首度開庭審理，前總統尹錫悅出庭為自己辯護，強調戒嚴僅持續數個小時，根本無法構成內亂，並且駁斥下令逮捕政界人士是「扯謊」，全盤否認內亂罪嫌。

尹錫悅去年12月3日緊急發布戒嚴，不僅出動軍警強闖封鎖國會與中選會，更下令逮捕朝野主要政治人物，最終在4日遭彈劾下台。

尹錫悅14日上午搭乘黑色專車從地下停車場進入法院，他身穿深藍色正裝、打紅色領帶，於上午9時50分進到法庭。庭審禁止攝影或錄影。

韓聯社描述，在檢方陳述起訴要點後，尹錫悅認為，起訴書僅列出12月3日晚間10時30分至凌晨2、3時之間幾小時內發生的調查內容，「僅以這段才持續幾小時、且在國會要求下立即以非暴力方式解除的事件構成叛亂罪，這種起訴方式違反法律原則」。

然而，檢方堅稱，尹錫悅在宣布戒嚴前的國政觀點與相關準備行動，顯示其有意「發動暴動」，目的是「破壞憲法秩序」。

南韓NEWS1報導，這場庭審持續到下午，在問到關於戒嚴當天致電前情報院第一次長洪壯源逮捕個別政治人士，尹錫悅先是否認，稱「若有需要對國情院下達指示，會透過國情院院長，從不會與次長直接通話」。

不過，尹錫悅之後又解釋，「當天有點誤會，以為國情院長趙太庸不在國內，一開始打給了第一次長，告訴他『妥善執行代理職務，稍晚可能會再打電話』」。

尹錫悅喊冤堅稱：「所謂我指示第一次長去抓人，或是透過反間諜司令官去逮捕誰，這些全都是天大的謊言。」

至於疑似在戒嚴當晚給企劃財政部長崔相穆編列預算，以廢除國會、成立緊急立法機構，尹錫悅也予以否認。

尹錫悅說：「這種說法從常識上就完全說不通。若真要發動徹底摧毀憲政體制的政變，怎麼可能會在討論戒嚴的國務會議中，把這件事交給負責經濟的副總理兼企劃財政部長？這本身就毫無邏輯可言。」

尹錫悅1月26日遭拘捕起訴，成為南韓史上首位在任內遭羈押起訴的總統。隨著憲法法院通過彈劾，他也在這次刑事審判中，以普通公民身份出庭。根據南韓法律，內亂罪最重可處無期徒刑甚或死刑。

尹錫悅 戒嚴 南韓

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