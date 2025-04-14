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交通亂、天氣糟 大阪世博會擠爆 排2.5小時才進得去

編譯中心╱綜合13日電
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參觀2025日本大阪世博的訪客在13日展覽首日站在全球最大木造建築大屋頂環上。(路透)
參觀2025日本大阪世博的訪客在13日展覽首日站在全球最大木造建築大屋頂環上。(路透)

2025年大阪世博會13日在大阪人工島夢洲揭幕，大批遊客提前排隊等待入場，但當日天公不作美，出現降雨，日本自衛隊「藍色衝擊波」的飛行表演被取消，遊客抱怨會場附近交通混亂，入場時須冒雨等待兩小時，下午返程高峰期地鐵站外更出現百米長龍。

日本產經新聞報導，一名來自鹿兒島的遊客批評說，主辦方缺乏規畫，從會場到車站的旅程比觀展本身還要累；另一名來自兵庫縣的70歲長者批評，主辦方提供的「免排隊體驗」形同虛設，「每個展館都要排隊一小時以上，對長者極不友善」。

還有許多遊客是攜家帶眷一起來排隊，因此時不時可以聽到小孩哭喊「我想回家」、「媽媽我不想等了」，大人只好拿果汁、糖果出來安慰孩子，部分放棄入場想離開的民眾則由保安引導出去。

世博會入口在擠滿人潮的狀況下，出現手機訊號不良的狀況，不少人出示電子票券二維碼時出現問題，逐漸有抱怨聲浪傳出。保安透露，現場民眾實在是太多了，他很擔心最後會排到車站裡面。

日本政府希望大阪世博會能吸引逾2800萬遊客，創造約2.92兆日圓經濟效益。但日媒指出，此次世博會成本幾乎是最初預算的兩倍，預售票銷售情況也不盡如人意。截至9日，大阪世博會共售出約900萬張預售票，低於1400萬張的目標。根據主辦方消息，尼泊爾、印度、智利、越南、文萊等國展館建設進度落後，推遲開放。

民眾參觀美國館。(美聯社)
民眾參觀美國館。(美聯社)

日本 地鐵站 越南

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