交通亂、天氣糟 大阪世博會擠爆 排2.5小時才進得去

參觀2025日本大阪世博的訪客在13日展覽首日站在全球最大木造建築大屋頂環上。(路透)

2025年大阪世博會13日在大阪人工島夢洲揭幕，大批遊客提前排隊等待入場，但當日天公不作美，出現降雨，日本 自衛隊「藍色衝擊波」的飛行表演被取消，遊客抱怨會場附近交通混亂，入場時須冒雨等待兩小時，下午返程高峰期地鐵站 外更出現百米長龍。

日本產經新聞報導，一名來自鹿兒島的遊客批評說，主辦方缺乏規畫，從會場到車站的旅程比觀展本身還要累；另一名來自兵庫縣的70歲長者批評，主辦方提供的「免排隊體驗」形同虛設，「每個展館都要排隊一小時以上，對長者極不友善」。

還有許多遊客是攜家帶眷一起來排隊，因此時不時可以聽到小孩哭喊「我想回家」、「媽媽我不想等了」，大人只好拿果汁、糖果出來安慰孩子，部分放棄入場想離開的民眾則由保安引導出去。

世博會入口在擠滿人潮的狀況下，出現手機訊號不良的狀況，不少人出示電子票券二維碼時出現問題，逐漸有抱怨聲浪傳出。保安透露，現場民眾實在是太多了，他很擔心最後會排到車站裡面。