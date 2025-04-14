「藏哈瑪斯指揮中心」 以軍空襲加薩最後醫院

阿里阿拉伯醫院遭空襲後的慘況。(美聯社)

以色列 軍方13日凌晨空襲加薩 市最後仍在運作的阿里阿拉伯醫院（Al-Ahli Arab Hospital，又稱浸信會醫院），手術大樓與加護病房瞬間遭炸毀。以軍聲稱該處為哈瑪斯 使用的「指揮與控制中心」，並提前發出撤離警告；儘管如此，仍造成現場一片混亂，外界痛批此舉等同於摧毀加薩最後的救命希望。

路透報導，加薩走廊北部的阿里阿拉伯醫院（Al-Ahli Arab Hospital）高層在空襲發生之前，就接獲情資而疏散病患。當地緊急救難機構指出，所幸沒有人員傷亡的通報。

以色列軍方發布聲明稱，以軍攻擊這家醫院前，已採取措施降低對平民的傷害，巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）武裝分子利用這間醫院來策畫攻擊行動。但加薩衛生部怒斥這是蓄意摧毀醫療體系，逼迫病患與醫護再度流離失所；而現場畫面更可見多名婦孺從醫院庭院倉促逃離，哀鴻遍野。

中央社引述法新社報導，加薩民防機構透過聲明表示：「空襲摧毀了手術大樓和加護病房製氧站。」