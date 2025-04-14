「藏哈瑪斯指揮中心」 以軍空襲加薩最後醫院
以色列軍方13日凌晨空襲加薩市最後仍在運作的阿里阿拉伯醫院（Al-Ahli Arab Hospital，又稱浸信會醫院），手術大樓與加護病房瞬間遭炸毀。以軍聲稱該處為哈瑪斯使用的「指揮與控制中心」，並提前發出撤離警告；儘管如此，仍造成現場一片混亂，外界痛批此舉等同於摧毀加薩最後的救命希望。
路透報導，加薩走廊北部的阿里阿拉伯醫院（Al-Ahli Arab Hospital）高層在空襲發生之前，就接獲情資而疏散病患。當地緊急救難機構指出，所幸沒有人員傷亡的通報。
以色列軍方發布聲明稱，以軍攻擊這家醫院前，已採取措施降低對平民的傷害，巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）武裝分子利用這間醫院來策畫攻擊行動。但加薩衛生部怒斥這是蓄意摧毀醫療體系，逼迫病患與醫護再度流離失所；而現場畫面更可見多名婦孺從醫院庭院倉促逃離，哀鴻遍野。
中央社引述法新社報導，加薩民防機構透過聲明表示：「空襲摧毀了手術大樓和加護病房製氧站。」
這場空襲也是以色列擴大軍事行動的一環。以色列國防部長卡茲（Israel Katz）宣布，以軍已掌控拉法與汗尤尼斯之間的「摩拉格走廊」，目前控制區已超過加薩一半。聯合國則警告，大量逃離北部轟炸的難民被迫擠進拉法，該地區人口已暴增到140萬人，卻再次面臨撤離令與補給斷絕的人道災難，加薩全境幾乎已無安身之地。
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