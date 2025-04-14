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英緊急接管中資鋼鐵廠 商貿大臣：政府以前太天真

編譯中心╱綜合13日電
中國敬業集團2020年買下英國鋼鐵公司，英國國會緊急通過法案阻止這座工廠關閉，後續並宣布接管。(美聯社)
中國敬業集團2020年買下英國鋼鐵公司，英國國會緊急通過法案阻止這座工廠關閉，後續並宣布接管。(美聯社)

英國國會12日通過緊急法案，以維持中國敬業集團持有的英國鋼鐵公司（British Steel）旗下工廠繼續運作，英國政府隨後宣布將接管這間公司，且不排除將它收歸國有。英國商業暨貿易大臣雷諾茲13日表示，政府過去讓敏感鋼鐵產業落入中企手中實在過於「天真」。

中央社引述法新社報導，英國鋼鐵公司位於英格蘭北部的工廠陷入困境，面臨即將關門的命運，英國首相施凱爾（Keir Starmer）表示其政府透過立法「介入拯救」這間公司。

這座英國鋼鐵公司工廠位於英格蘭北部斯康紹普（Scunthorpe），雇用了數以千計員工，是英國最後一間能生產原鋼的工廠，為英國建築業、鐵路運輸等產業生產重要的鋼鐵。

由於英國一度強健的鋼鐵產業落入衰退，英國政府將斯康紹普工廠可能關閉，視為對該國長期經濟安全構成風險。

根據英國媒體報導，英國國會12日晚間通過緊急法案後，官員準備好進行接管。

一位政府官員指出，將英國鋼鐵公司收歸國有可能是下一步舉措後，施凱爾堅稱「考慮採取任何方案以確保（鋼鐵）產業的未來」。

斯康紹普工廠先前傳出爆發抗議活動，有報導指出，工人12日上午阻止中國敬業集團高層進入工廠的重要區域。英國「泰晤士報」報導，英國鋼鐵公司工人趕走試圖進入工廠關鍵區域的「中國高層代表團」。

據報導，敬業集團於2020年買下英國鋼鐵公司，並表示已投資超過12億英鎊來維持運作，但每天仍虧損約70萬英鎊。

雷諾茲告訴天空新聞網：「做為一個國家，我們過去做錯了決定。」他並指責過去的保守黨領袖允許中國企業經營敏感的基礎設施，稱「我們對這類事情實在太過天真」。

不過雷諾茲也表示，他不認為中國政府是刻意想讓這座工廠倒閉。他隨後向英國廣播公司（BBC）透露，敬業集團曾拒絕一筆約5億英鎊的支援，反而要求超過兩倍的金額，而且幾乎無法保證高爐會持續運轉。

施凱爾

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