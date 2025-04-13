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大阪世博開幕 首位入場者曝1原因 讓他露宿街頭搶入場

中央社／東京13日綜合外電報導
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大阪世博4月13日展至10月13日止，可望吸引約2800萬人次進場，估經濟效益近3兆日圓。圖為大阪世博吉祥物「脈脈」。(中央社)
大阪世博4月13日展至10月13日止，可望吸引約2800萬人次進場，估經濟效益近3兆日圓。圖為大阪世博吉祥物「脈脈」。(中央社)

2025世界博覽會（大阪關西世博）今天(13日)開幕，上午9時開放入場之前入口閘門處已大排長龍，其中來自千葉縣的52歲男子昨天上午10時就先抵達會場外，並在當晚領到入場號碼牌1號。

大阪關西世博今天在日本大阪灣的人工島「夢洲」開幕，展覽期間為期至10月13日，逾160個國家與地區參展，並舉辦相關活動。

「朝日新聞」報導，大阪關西世博會場東口鄰接大阪地下鐵中央線的夢洲站，今天上午開放入場前，可見到大批參觀民眾在入口閘門外排隊等待。

來自千葉縣船橋市的松本一洋，昨天上午10時左右就抵達會場前，當晚從大阪關西世博的工作人員手中領到入場號碼牌1號。

松本目前52歲，他表示就讀小學時期曾參觀在日本筑波舉辦的「國際科學技術博覽會」之後，就相當喜歡世博。1985年在日本筑波登場的國際科學技術博覽會，也是世博會的一種。

松本也分享，昨晚與其他排隊的民眾討論想參觀的展覽館，以及一起追憶2005年的愛知世博。不過，等待的過程並不輕鬆，他指出當時冒著強風睡在硬邦邦的柏油路面上，導致睡眠不足。他說：「天氣這麼冷，又這麼辛苦，老實說一度想過要不要回去算了。」

而松本經過一天的等待，在入場閘門快開啟時，期待地說道：「心臟跳地非常快，非常興奮。」他也表示自己購買每天可入場的通期票券，所以「今天（開幕首日）可以不慌不忙先掌握會場全體的位置」。

2025年世界博覽會（大阪世博）醜萌的吉祥物「脈脈」在會場內幾乎無所不在，甚至連...
2025年世界博覽會（大阪世博）醜萌的吉祥物「脈脈」在會場內幾乎無所不在，甚至連下水道孔蓋上都有它的身影。(中央社)
大阪世博13日上午8時30分在會場東口舉行開幕剪綵典禮，由日本國際博覽會協會會長...
大阪世博13日上午8時30分在會場東口舉行開幕剪綵典禮，由日本國際博覽會協會會長、經團連會長十倉雅和發布開會宣言，正式宣布「大阪關西世博現在開幕」。(中央社)

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