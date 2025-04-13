日本大阪世博陰雨中開幕 熱情不減 首日估湧入逾14萬人
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2025年世界博覽會（大阪世博）今早在大阪市的夢洲會場舉行開幕剪綵典禮。雖然一早就開始下小雨，但在9時開門前天空稍稍放晴，大批民眾湧入，興奮與吉祥物「脈脈」合影，推估首日進場人數將超過14萬人。
大阪世博會場位於大阪市的人工島夢洲，上午8時30分在會場東口舉行開幕剪綵典禮，由日本國際博覽會協會會長、經團連會長十倉雅和發布開會宣言，正式宣布「大阪關西世博現在開幕」。
日本世博大臣伊東良孝、經濟產業大臣武藤容治、防衛大臣中谷元、大阪府知事吉村洋文、國際展覽局祕書長凱爾肯澤斯（Dimitri Kerkentzes）等人出席。
在開幕之前，東口、西口已經大排長龍，不少人帶著印有「脈脈」圖案的商品。在東口，日本自衛隊樂隊演奏令人興奮的慶賀樂曲，閘門一開，大批民眾衝入會場，參與剪綵典禮的大臣、貴賓、「脈脈」、參展各國人士等一字排開，揮手歡迎民眾進場。
大阪世博是日本睽違20年再度主辦世博，本屆主題為「創造閃耀生命光輝的未來社會」，呈現永續社會的願景。有台灣、日本、中國、美國等158國及地區、7個國際機關參加，展期至10月13日為止，共184天，可望吸引約2800萬人次進場，估經濟效益近3兆日圓。
會場最具象徵的是木造建築「大圓屋頂迴廊」（又稱大屋頂環），由日本新生代建築師藤本壯介操刀。大圓屋頂迴廊周長約2公里，高度12至20公尺，上方有屋頂遮陽。總面積逾6萬平方公尺，獲金氏世界紀錄認證為全球最大木造建築。建築象徵世博會「多元而統一」的理念。
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