日本大阪世博陰雨中開幕 熱情不減 首日估湧入逾14萬人

2025年世界博覽會（大阪世博）13日正式開幕，雖然天公不作美，從一大早就開始下起小雨，但在9時開門之前天空稍稍放晴，時間一到，大批民眾湧入，興奮與鋼彈合影。(中央社)

2025年世界博覽會（大阪世博）今早在大阪市的夢洲會場舉行開幕剪綵典禮。雖然一早就開始下小雨，但在9時開門前天空稍稍放晴，大批民眾湧入，興奮與吉祥物「脈脈」合影，推估首日進場人數將超過14萬人。

大阪世博會場位於大阪市的人工島夢洲，上午8時30分在會場東口舉行開幕剪綵典禮，由日本 國際博覽會協會會長、經團連會長十倉雅和發布開會宣言，正式宣布「大阪關西世博現在開幕」。

日本世博大臣伊東良孝、經濟產業大臣武藤容治、防衛大臣中谷元、大阪府知事吉村洋文、國際展覽局祕書長凱爾肯澤斯（Dimitri Kerkentzes）等人出席。

在開幕之前，東口、西口已經大排長龍，不少人帶著印有「脈脈」圖案的商品。在東口，日本自衛隊樂隊演奏令人興奮的慶賀樂曲，閘門一開，大批民眾衝入會場，參與剪綵典禮的大臣、貴賓、「脈脈」、參展各國人士等一字排開，揮手歡迎民眾進場。

大阪世博是日本睽違20年再度主辦世博，本屆主題為「創造閃耀生命光輝的未來社會」，呈現永續社會的願景。有台灣、日本、中國、美國等158國及地區、7個國際機關參加，展期至10月13日為止，共184天，可望吸引約2800萬人次進場，估經濟效益近3兆日圓。